Raimundo citou Cunhal e quis levar esperança ao Algarve, mas nem todos ficaram convencidos

Uma apoiante da CDU disse a Raimundo que quer “muito que a situação dê a volta” no distritro de Faro e que a CDU eleja, mas que nada parece mudar. “Olhe que não, olhe que não”, retorquiu líder do PCP.

Foi por terras algarvias que o líder da CDU andou durante esta quarta-feira. Em Portimão, Paulo Raimundo citou o clássico "olhe que não, olhe que não" de Álvaro Cunhal para assegurar que é possível eleger um deputado por Faro. E cumprimentou Anabela, que esperou pelo líder comunista toda a tarde por considerar que traz uma “promessa diferente” ao país, mas Raimundo ainda não terá o seu voto.

Foi logo ao início da arruada em Portimão que Raimundo trocou palavras com uma apoiante da CDU. Depois de receber um folheto da coligação das mãos do líder do PCP, partilhou que quer “muito que a situação dê a volta, mas é sempre a mesma coisa”. Desde 2015 que a coligação não elege deputados pelo círculo eleitoral de Faro.

“Como dizia o meu camarada ‘olhe que não, olhe que não’”, reagiu prontamente Raimundo, citando o líder histórico do PCP Álvaro Cunhal. E acrescentou que “há força” para reeleger no distrito algarvio. Raimundo despediu-se com um abraço, atravessou a rua e voltou a parar. Anabela, dona de um pequeno estabelecimento, esperava-o.

Tem “muita elegância e honestidade… Não fique triste se não tiver o que deseja porque é jovem e daqui a quatro anos está noutra posição”, disse-lhe a algarvia. O líder do PCP agradeceu e seguiu caminho, mas aos jornalistas que ficaram para trás Anabela acrescentou: “Tem uma dicção muito simpática e toca nas feridas. As pessoas que o ouvem, fixam. É um homem novo e traz nova esperança. É uma promessa diferente” para o país. E, comparando-o ao líder do PS, considerou ser “um homem com mais preparação”.

No entanto, ainda tem de amadurecer. Raimundo “tem quatro anos para mostrar” o que vale no Parlamento. Anabela diz ainda “não ter certezas” relativamente ao actual líder do PCP, motivo pelo qual, por agora, não terá o seu voto.

Entre 2015 e 2022, a percentagem de votos na CDU nas legislativas diminuiu cerca de 40%. “Se caímos 40%, temos 40% para voltar a crescer. É nesse esforço que estamos empenhados... Passo a passo, assim se escalam as montanhas. Já viu alguém subir montanhas a correr?”, questiona Paulo Raimundo.

No comício que se seguiu ao fim da arruada, o líder da CDU apontou que “a pergunta que os algarvios devem fazer é se a vida desde 2019 melhorou ou piorou” em termos salariais, de pobreza e de precariedade. Seguro de que “não será indiferente” para o Algarve “se a CDU eleger”, Raimundo está “confiante”: “Deixem passar as sombras que nos mandam para baixo, porque estamos a construir todos os dias, conversa a conversa, o resultado eleitoral” desejado.