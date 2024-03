Tens uma ideia que não te sai da cabeça? Os Young Lions podem levar-te a Cannes

Os prémios Young Lions estão de volta. Esta é a 28.ª edição nacional da competição que testa jovens profissionais, até aos 30 anos, que trabalhem nas áreas de comunicação e marketing. Os vencedores terão a oportunidade de estarem presentes no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, em Junho, a representar Portugal.

A edição deste ano tem como mote "ideias que ficam na cabeça e no ouvido". A primeira etapa da competição passa pela submissão, em duplas, de um portefólio de trabalho ou curriculum vitae, até 15 de Março. Para além disso, só são aceites candidaturas de pessoas que estejam a trabalhar na área e a organização aconselha um bom domínio do inglês. As candidaturas estão abertas para as categorias de media, filme, marketing, design, imprensa/outdoor, relações-públicas e digital e o PÚBLICO volta a ser um dos parceiros media da iniciativa.

De seguida, as candidaturas serão avaliadas por um corpo de júris, que seleccionará 35 duplas para seguirem para a 2ª fase. Desta vez, os participantes passam por um bootcamp onde terão contacto directo com várias marcas e profissionais nacionais, de 19 a 22 de Abril. Após a apresentação de uma proposta a desenvolver no local sobram sete duplas vencedoras, uma de cada categoria, que terão de estar presentes no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, para representar Portugal. O evento acontece de 17 a 21 de Junho.

Os vencedores da edição do ano passado podem ser consultados aqui. Em 2018, Rita Almeida e Diogo Vasques foram vencedores na categoria de Marketing na competição de Cannes. A dupla, vencedora do Leão de Ouro, obteve a distinção com a apresentação de uma linha de camisolas desportivas vintage fora do comum. As camisolas eram dedicadas a cinco jogadores de futebol com os bigodes mais memoráveis, como o de Fernando Chalana.