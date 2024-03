Que futuro tem um jovem em Portugal?

As condições de vida para os jovens não são as melhores, num país que tem apostado pouco pela valorização do trabalho dos jovens qualificados.

As condições de vida para os jovens não são as melhores, num país que tem apostado pouco pela valorização do trabalho dos jovens qualificados. O trabalho é muito, mas as recompensas são poucas. Que futuro se prevê para os jovens portugueses neste cenário? É a "fuga de cérebros" inevitável?

Nesta reportagem especial rumo às Legislativas de 2024, ouvimos Catarina Delgado, licenciada em Informação Turística, e Gonçalo Costa Martins, licenciado em Jornalismo, duas vozes que falam por uma geração que teme o insucesso.