Nancy Vieira revela mais um tema do seu novo álbum, Gente, a estrear dia 8 no São Luiz

Um mês depois da divulgação do primeiro tema de Gente, o anunciado novo álbum da cantora cabo-verdiana Nancy Vieira, estreia-se agora o segundo. Chama-se Singa e foi gravado ao vivo n’A Oficina, em dueto com o cantor e compositor guineense Remna Schwarz (filho do histórico compositor e poeta José Carlos Schwarz, uma das maiores referências na música da Guiné-Bissau). Foi Remna quem escreveu a canção, recebida como “um presente generoso” por Nancy Vieira, cabo-verdiana nascida em Bissau. Com ela (voz), participaram na gravação os músicos Vaiss Dias (guitarra acústica e cavaquinho), Olmo Marín (guitarra acústica e cavaquinho), Jorge Cervantes (baixo, também responsável pelos arranjos) e Diogo Melo de Carvalho (percussão). O single e videoclipe de Singa sucede a Sol di nha vida, da autoria de Mário Lúcio. A fotografia de Nancy e Remna em estúdio, que aqui se reproduz, é de Dulceneya Almeida Schwarz.

Gente, co-produzido por Amélia Muge, António José Martins e a própria Nancy, tem edição marcada para 15 de Março, pela editora alemã Galileo Music. É o sétimo álbum de Nancy Vieira, sucessor de Nôs Raça (1995), Segred (2004), Lus (2007), Pássaro Cego (2009, em parceria com Manuel Paulo), Nô Amá (2012) e Manhã Florida (2018). A apresentação ao vivo do disco ocorrerá uma semana antes, no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa (às 20h). Em palco, com Nancy Vieira, estarão Vaiss (guitarra acústica e cavaquinho), Olmo Marín (guitarra acústica, eléctrica e cavaquinho), Jorge Cervantes (baixo e charango) e Iúri Oliveira (percussão), além de vários convidados especiais: Acácia Maior, Amélia Muge, Fogo Fogo, Mário Lúcio, Martín Sued, Paulo Flores e Remna Schwarz.