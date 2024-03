Idles e Protomartyr entre as novidades para o Vodafone Paredes de Coura

A banda inglesa, que actuou esta quinta-feira no Porto, e o grupo americano são duas das quatro bandas anunciadas esta sexta-feira para o festival. Com elas, chegam também Model/Actriz e os Sprints.

Um dia depois do concerto único em Portugal, no Pavilhão Rosa Mota, a confirmação do regresso. Tal como a própria banda anunciara na actuação desta quinta-feira no Porto, os Idles estarão de novo em Portugal em Agosto, integrados no cartaz do Vodafone Paredes de Coura. Segunda oportunidade, portanto, para ouvir as canções de Tangk, o quinto álbum da banda inglesa, editado em Fevereiro.

Grupo de destaque vaga rock britânica da última década, os Idles não são a única novidade agora anunciada para o festival minhoto, que se realiza entre 14 e 17 de Agosto. Além deles, juntam-se ao cartaz os norte-americanos Protomartyr, que conjugam a aspereza rock’n’roll típica da sua cidade, Detroit, com a tensão do pós-punk inglês do final da década de 1970. O álbum mais recente da banda nascida em 2010 é Formal Growth in the Desert, editado o ano passado.

As novidades não ficam por aqui. Também estarão em Paredes de Coura os Model/Actriz, banda americana, sediada em Brooklyn, cuja música navega igualmente por águas pós-punk, como o mostra o álbum de estreia, Dogsbody, editado em 2023, e os irlandeses Sprints, alinhados com a muito zangada e visceral vaga punk rock das ilhas britânicas onde, além dos Idles, encontramos nomes como os Shame, os Squid ou os também irlandeses Fontaines D.C., que também marcarão presença em Paredes de Coura. Os Sprints editaram no início deste ano o seu primeiro longa duração, Letter to Self.

As quatro novidades agora anunciadas juntam-se a um cartaz onde já encontrávamos nomes como The Jesus & Mary Chain, Cat Power, Slowdive, Sleater-Kinney ou Baxter Dury.