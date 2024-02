Supremo não suspende pena de prisão de Salgado, mas admite que doença impeça cadeia

O Supremo Tribunal de Justiça recusou suspender a pena de oito anos de prisão aplicada ao ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, no âmbito do processo que saiu da Operação Marquês, mas admite que o antigo banqueiro não chegue a ir para a prisão, se o seu estado de saúde se agravar.

Quatro juízes-conselheiros consideram “insuficiente” a documentação existente no processo “para determinar o grau de incapacidade ou anomalia superveniente do arguido”, previsto no artigo 106 do Código Penal. E escrevem: “Nada nos autos nos diz nem comprova com certeza e clareza que o mesmo [Ricardo Salgado] está já de tal modo afectado pela doença de Alzheimer que justifique, mesmo na presente fase, uma declaração de suspensão”. Até demonstração em contrário, sublinham os juízes do Supremo, “a doença pode ser tratada em ambiente prisional, consoante o seu grau e estado de evolução”.

A decisão escrita pelo juiz Agostinho Torres e assinada pelos adjuntos, Vasques Osório e Jorge Gonçalves, e ainda pela presidente da 5ª. Secção Criminal do Supremo, Helena Moniz, admite que “se a incapacidade de compreensão, entendimento e adaptação ao sentido e finalidade da pena fosse já de tal modo grave que não colocasse dúvidas relevantes”, não existiria “impossibilidade legal directa e decisiva” de aplicar a suspensão “nos termos do artigo 106.º do Código Penal, mesmo antes da fase de execução” da pena. Esta norma prevê que “se a anomalia psíquica sobrevinda ao agente depois da prática do crime não o tornar criminalmente perigoso, em termos que, se o agente fosse inimputável, determinariam o seu internamento efectivo, a execução da pena de prisão a que tiver sido condenado suspende-se até cessar o estado que fundamentou a suspensão”.

O acórdão sustenta ainda que deve ser o tribunal de primeira instância e não o de execução de penas a accionar o regime previsto no artigo 106 do Código Penal e lembra “que estamos indiscutivelmente perante uma doença com elevada expectativa de sinais de agravamento e degenerescência física e mental e que, a existir anomalia psíquica excludente da capacidade de o arguido entender e compreender o sentido da pena, aquela bem pode vir a verificar-se até à data de execução concreta da mesma [pena]”, ou seja, até Salgado ter que ir efectivamente para a cadeia.

É previsível que a defesa recorra agora para o Tribunal Constitucional, a única instância que ainda não se pronunciou neste caso.

O ex-presidente do BES foi acusado, em Outubro de 2017, de ser um dos alegados corruptores do ex-primeiro-ministro José Sócrates, a quem teria entregado 21 milhões de euros. O objectivo era que o então governante favorecesse os interesses do grupo Espírito Santo, nomeadamente em duas situações: o apoio de Sócrates para fazer falhar a oferta pública de aquisição que o grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO) lançou à PT, em 2006, e para aceitar a venda das participações da PT na Vivo (Brasil) à Telefónica e simultânea entrada da PT na Oi (Brasil), aprovada no final de Julho de 2010 pela administração da operadora portuguesa.

Acusado de 21 crimes, foi, por decisão do juiz Ivo Rosa, julgado apenas por três de abuso de confiança, num processo que foi autonomizado do caso principal da Operação Marquês. Em Março de 2022, o antigo banqueiro foi condenado a uma pena de seis anos de prisão efectiva, tendo no ano passado o Tribunal da Relação de Lisboa agravado a pena de cadeia para oito anos.

Os advogados de Salgado recorreram para o Supremo, que aceitou analisar o caso, mas apenas no que diz respeito à pena aplicada. A defesa do antigo banqueiro sustentava que, devido à doença de Alzheimer, colocar o antigo banqueiro numa prisão seria o equivalente a “determinar a sua pena de morte”. E pediam que a pena fosse suspensa.

No mês passado, na sequência de um recurso do Ministério Público relativo ao arquivamento da maior parte dos crimes da Operação Marquês, três juízas do Tribunal da Relação de Lisboa fizeram renascer grande parte da acusação. Salgado terá, por isso, que ser agora julgado por três crimes de corrupção e oito de branqueamento de capitais. A data do julgamento ainda não está marcada.