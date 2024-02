Unicórnios, grilos e máquinas. Pedro Nuno tem boa rua mas está mais à vontade nas empresas

Líder do PS perde-se nas horas quando se trata de falar com empresários. E usa as armas da imigração e das pensões que a AD lhe tem dado para atacar Montenegro.

Maria de Jesus já deu o mesmo recado a António Costa numa das últimas campanhas eleitorais, ali mesmo, na calçada do Largo 5 de Outubro, e desta vez fê-lo a Pedro Nuno Santos: “Não vou dizer em quem voto. Mas tem que ter muita sorte!” Apesar de ser final de Fevereiro, sob um largo guarda-sol, ainda se assam castanhas na panela de barro, mas daqui a poucas semanas serão substituídas por cheirosas pipocas e algodão doce, para a franzina Maria de Jesus continuar a somar aos 54 anos que já leva de venda de rua no centro de Leiria. Não diz em quem vota, mas não deixa dúvida no suspiro minutos depois dos beijinhos de Pedro Nuno e do abraço sentido do presidente da câmara. “Deus queira que ele… que nós tenhamos sorte. Porque há dois que não gostava de lá ver. Mas na campanha têm que fazer por isso, que se esforçar mais. Vamos torcer para que eles lá fiquem.”