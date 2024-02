Guerra de Israel na Faixa de Gaza fez mais de 30 mil mortes

Desde 7 de Outubro, morreram na Faixa de Gaza mais de 30 mil pessoas, das quais 12.500 são crianças, anunciaram as autoridades de Saúde do território.

Apesar de o ministério da Saúde ser do Hamas, continua a ter profissionais que não são membros do movimento, e o sistema de contagem de mortos mantém-se, sendo considerado credível pelas ONG, e até por aliados de Israel como os Estados Unidos, onde se estima que o número de mortes real será até maior (porque os números são só de mortes registadas – vítimas que não tenham sido retiradas de escombros não estão incluídas, por exemplo).

Em Janeiro, a ONG britânica Oxfam já dizia que o número de mortes diárias, em média, na Faixa de Gaza que era de 250, era superior a todos os grandes conflitos armados recentes incluindo a Síria (96,5 mortes por dia), o Sudão (51,6), Iraque (50,8), Ucrânia (43,9). O diário britânico The Guardian fez uma comparação com operações militares mais comparáveis, por exemplo a ofensiva dos EUA em Raqqa contra o Daesh (que se auto-intitula Estado Islâmico) que durou quatro meses com uma média de 20 civis mortos por dia, e a batalha de Mossul que durou nove meses entre forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos e o Daesh fizeram uma média de 40 civis mortos por dia.

Não se sabe exactamente quantos dos mortos em Gaza eram civis – os números do ministério da Saúde não fazem esta diferenciação. O Hamas divulgou, pela primeira vez, o número de combatentes mortos em quatro meses de guerra, dizendo que perdeu 6000 combatentes – metade dos 12 mil que Israel diz ter morto desde que começou a sua resposta aos ataques de 7 de Outubro que deixaram cerca de 1200 mortos em Israel (e cerca de 240 reféns, dos quais 134 estão ainda em Gaza).

De qualquer modo, não há dúvidas que a percentagem de civis mortos é grande e uma investigação da revista +972 diz que há dois factores que explicam a dimensão das mortes: um é o recurso a um sistema que opera com ferramentas de Inteligência Artificial e permite gerar mais alvos, o outro é a maior permissividade em termos de tipo de alvos a atacar e de vítimas civis que são admitidas para cada alvo militar (antes eram dezenas; nesta guerra são centenas, explica a +972).

Há alguns casos de incidentes em que a autoria é difícil de avaliar, como o de um ataque ao Hospital al-Shifa, na Cidade de Gaza, mas parece claro que a esmagadora maioria se deveu a ataques israelitas. Mais, com as restrições à entrada de ajuda, estima-se que morrerão no mínimo mais 8 mil pessoas como consequência da falta de alimentos e de condições sanitárias.

Esta quinta-feira, testemunhas e paramédicos disseram que as forças israelitas dispararam contra centenas de palestinianos que se tinham juntado numa zona da Cidade de Gaza tentando receber comida e bens humanitários.

O Hamas disse que Israel “atingiu centenas de cidadãos que se juntaram para tentar receber ajuda alimentar” e que morreram 104 pessoas; Israel afirmou que houve “um conjunto violento de pessoas que se juntaram” à volta de camiões e morreram esmagadas e pisadas, embora acrescentasse que estava a rever o que se tinha passado.

A entrada de ajuda na Faixa de Gaza tem sido condicionada por Israel – e às vezes por manifestantes israelitas que tentam impedir os camiões de passar – e a sua distribuição também. Esta quinta-feira, pela primeira vez, foi permitido que aviões lançassem ajuda sobre o Norte da Faixa de Gaza, onde a necessidade é mais aguda.

O comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou ainda esta quinta-feira que houve crimes de guerra cometidos por Israel e pelo Hamas, apelando a que sejam investigados e que haja responsabilização de quem os cometeu.

“Todas as partes cometeram violações claras do Direito Internacional, incluindo crimes de guerra e possivelmente outros crimes no âmbito da lei internacional”, disse Türk à Comissão de Direitos Humanos em Genebra, citado pela agência Reuters.

O seu gabinete, disse Türk, registou “muitos incidentes que podem corresponder a crimes de guerra das forças israelitas”, acrescentando haver indicações de que estas levaram a cabo ataques “indiscriminados ou desproporcionados” em violação do direito internacional. Os ataques palestinianos com projécteis que não são guiados e são por isso indiscriminados contra o Sul de Israel e a captura de reféns também são violações do direito internacional.

As famílias dos reféns começaram na quarta-feira uma marcha desde um dos locais atacados pelo Hamas a 7 de Outubro, a rave Nova, até Jerusalém, onde se espera que cheguem no sábado, para chamar a atenção para os reféns ainda na Faixa de Gaza.