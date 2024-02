Vasco Ribeiro & Os Clandestinos voltam às canções com O homem que falava demais

Estrearam-se em disco em 2020, com o álbum Mais Um Dia, embora a sua formação seja anterior. Vasco Ribeiro & Os Clandestinos, projecto criado em 2018, anunciam agora para 2024 um segundo álbum, Formas de Estar, do qual tem vindo a publicar algumas canções. A primeira foi O sonho, em Julho de 2021, seguindo-se, em 2023, Primavera (Março), Vida de cão (Maio), Canas soltas (Setembro) e Nada em especial (Dezembro).

Agora, estão de volta com o single e videoclipe de O homem que falava demais, canção que, nas palavras de Vasco Ribeiro (no texto que acompanha o lançamento), “fala dos extrovertidos e dos introvertidos. Sobre os que falam demais quando estão bem e saudáveis, e sobre os que por necessidade ou feitio, falam de menos. Sobre o que escuta, e também sobre o que quer ser ouvido”. Isto porque, afirma, “a vida é a incompreensão de tudo aquilo que existe. Cada um escolhe a verdade com que melhor se sente”. O videoclipe, com uma ilustração animada de Daniel Arthur, mostra duas caras de perfil. “Uma com boca grande e orelha pequena, e outra com boca pequena e orelha grande, servem para realçar a ideia da dualidade”, acrescenta ainda Vasco Ribeiro. “Há quem fale muito e quer ser ouvido, não tendo por vezes grande coisa a dizer; e há quem fale pouco, e que no silêncio e na escuta, vai fortalecendo o pensamento.” A par do videoclipe animado, estreia-se também uma versão ao vivo registada no BOTA Anjos, em Lisboa.

Projecto que pretende “reforçar um espírito revolucionário e de emancipação da liberdade humana através da canção de protesto”, Vasco Ribeiro & Os Clandestinos (o título da banda que acompanha Vasco Ribeiro é igual ao de uma das obras do escritor Fernando Namora, Os Clandestinos, livro que aliás figura num videoclipe de um tema do primeiro álbum, Falem) apresenta como influências cantores portugueses como José Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco ou Jorge Palma, brasileiros como Caetano Veloso e Chico Buarque e também cantautores franceses e italianos.

Radicada em Lisboa, a banda que acompanha Vasco Ribeiro (voz e guitarra) é composto por Francisco Nogueira (baixo e contrabaixo), Rafael Osório de Castro (guitarra eléctrica e segundas vozes), Henrique Rosário (teclas e acordeão) e António Gonçalves (bateria e percussões). No tema que agora se estreia, participaram, além deles, Steven Gillon (shaker), André Monteiro (saxofone alto), João Arez (saxofone tenor), Samuele Lauro (trompete), Gabriel Pepe (segundas vozes), Carlota Loureiro e Constança Branco (coros).