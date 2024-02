Sexta na TV: O Astronauta, Nova Ordem e os crimes de La Manada

CINEMA

Gringo

AXN, 22h

Harold Soyinka trabalha para uma farmacêutica que desenvolveu um fármaco revolucionário à base de marijuana. Quando é enviado ao México para entregar a fórmula ao laboratório que o vai produzir, sente que é uma oportunidade de provar o seu valor na empresa. Mas uma sucessão de eventos vai transformá-lo de cidadão exemplar em criminoso perseguido pelas autoridades.

David Oyelowo, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Joel Edgerton e Sharlto Copley dão vida a este thriller em tom de comédia negra, realizado por Nash Edgerton e escrito por Anthony Tambakis e Matthew Stone.

Nova Ordem

RTP2, 23h08

Thriller distópico de Michel Franco, estreado no Festival de Cinema de Veneza, onde venceu o Grande Prémio do Júri. Durante o caos gerado por um golpe de Estado na Cidade do México, um casamento da alta sociedade é invadido por um grupo de indivíduos armados que fazem reféns. O exército, ao tentar controlar os rebeldes, não se coíbe de usar a violência. O resultado é a imposição de uma ditadura militar no país e o arrasar dos direitos mais básicos dos cidadãos.

De Olhos Bem Fechados

Star Movies, 23h26

A derradeira obra de Stanley Kubrick (1928-1999), a partir de um romance de Arthur Schnitzler, tornou-se um projecto pessoal dos então casados Tom Cruise e Nicole Kidman.

Encarnam um casal que entra em crise quando a mulher revela ter-se sentido atraída por outro homem. O marido decide experienciar a sensualidade e o risco do desejo para além das fronteiras da fidelidade. A mestria de Kubrick é posta em cena num baile de máscaras orgíaco, clímax operático para as deambulações deste homem pelos próprios labirintos.

O Astronauta

Netflix, streaming

Estreia. O sueco Johan Renck, que fez telediscos para Madonna ou David Bowie e realizou a premiada Chernobyl, dirige esta aventura de ficção científica protagonizada por um Adam Sandler nos confins do sistema solar. Dá vida a Jakub, um astronauta que, em plena missão solitária, dá por si a desesperar por reparar a relação com a mulher (Carey Mulligan). É então que encontra conselhos inesperados numa criatura alienígena (voz de Paul Dano) escondida na sua nave.

Com argumento de Colby Day, baseado num romance do checo Jaroslav Kalfa, o filme conta ainda com Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Não Estás Sozinha: A Luta Contra La Manada

Netflix, streaming

Em 2016, uma mulher for vítima de violação colectiva nas festas de San Fermín, em Pamplona. Na altura, numa decisão polémica, o tribunal classificou o crime como “abuso sexual” e não “agressão” ou “violação”. Os cinco homens desse grupo, conhecido por La Manada, acabariam por ser condenados mais tarde pelo Tribunal Supremo a 15 anos de prisão, já depois de uma onda de manifestações ter varrido Espanha e de o então Governo de Mariano Rajoy (PP) ter encarregado uma comissão de especialistas de fazer recomendações para alterar a lei.

Este novo documentário, dirigido por Almudena Carracedo e Robert Bahar, vem abordar o caso com base em “testemunhos inéditos de pessoas próximas dos acontecimentos”, explica a Netflix. “Expõe gradualmente as linhas do sexismo na justiça, nos media e na própria sociedade, e mostra como um movimento mudou o modo como um país lida hoje com a violência sexual”, acrescenta.

O Canto das Amapolas

TVCine Edition, 14h43

A brasileira Paula Gaitán assina este fluxo de memórias afectivas e familiares entre gerações, trocadas no meio de conversas entre a própria realizadora e a sua mãe. É um lugar de intimidade, confidência e liberdade, onde “as imagens são livres como a curiosidade que alimenta a conversa”, descreve a sinopse, “que gera perguntas e revela possibilidades do passado e do presente”.

DESPORTO

Atletismo: Campeonato do Mundo de Pista Coberta

RTP2, 10h05 e 19h15

Ligação directa à Emirates Arena, em Glasgow (Escócia), para acompanhar 19.ª edição da grande competição mundial de atletismo. Realiza-se até domingo – sempre com transmissão em directo no segundo canal – e conta com a presença de 651 atletas de 133 países, incluindo 17 portugueses.