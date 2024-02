O Club Kitten está de volta e João Vieira escolhe dez canções para dançar

Um aquecimento, em forma de playlist, para a ressureição do Club Kitten, no Pérola Negra, Porto. Há 20 anos, mudou a face da cidade, com revivalismo pós-punk e hedonismo electroclash.

Entrevista com João Vieira: Vinte anos passaram e o Club Kitten não envelheceu: reencarnou

É este sábado, no Pérola Negra, no Porto, e tem o grau de imprevisibilidade de “um date”: “Deixa ver como corre o primeiro e depois logo se vê. É um teste, um episódio-piloto”, explica João Vieira, ou DJ Kitten. Falamos da ressureição do Club Kitten, a festa que há duas décadas mudou a face da noite da cidade com pós-punk, rock'n'roll, electroclash e liberdade sexual num Porto ainda muito a preto e branco. Para assinalar este regresso, pedimos a João Vieira que escolhesse dez canções icónicas desta noite. As escolhas vão da fruta da época Peaches e Rapture aos históricos Gang of Four e The Normal. Dancemos.