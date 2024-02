Uma Anozero sobre liberdade naquele que pode ser o seu último acto

Bienal de Arte de Coimbra avança para a sua quinta edição (6 de Abril e 30 de Junho) com a possível conversão em hotel de luxo do seu espaço matricial, o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, no horizonte.

Dois anos depois de a Anozero ter conseguido começar a existir em Abril (deixando para trás a sua habitual inscrição no mês de Novembro), e um ano após a exposição de Ragnar Kjartansson que marcou “um momento muito especial” na relação da cidade de Coimbra com a arte contemporânea, a bienal regressa para a sua quinta edição entre os dias 6 de Abril e 30 de Junho. Com cautela, de modo a “conservar” as surpresas porvir, o programa foi revelado esta quinta-feira, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.