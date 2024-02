A guerra não é apenas o nosso passado, mas pode ser o nosso futuro

Na segunda metade do século XX a paz democrática instalada na Europa ocidental, promoveu a lenta mas eficaz diluição dos nacionalismos que apartavam a integração europeia ameaçando a paz continental. Em 1995, François Mitterrand no seu último discurso ao Parlamento Europeu imortalizou de forma célebre: “Nacionalismo é guerra! A guerra não é apenas o nosso passado, mas pode vir a ser o nosso futuro. A vós compete agora serem os guardiões da nossa paz, da nossa segurança e do nosso futuro”. O sucesso do contemporâneo desenho político Europeu não pode ser dissociada da aliança estratégica euro-americana e dos mais de setenta anos de Pax Atlantica – um ciclo de paz tão subitamente interrompido pelos ecos de uma guerra já pouco familiar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt