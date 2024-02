Viseu: dentro da Feira de São Mateus vai nascer um novo festival de Verão

A primeira edição realiza-se a 3 de Agosto, como forma de combater uma “lacuna” que existe no interior do país. A Feira de São Mateus arranca a 1 de Agosto e termina a 8 de Setembro.

À 632ª edição, a Feira de São Mateus, em Viseu, dá mais um passo em frente. Este ano, o certame, que decorre entre 1 de Agosto e 8 de Setembro, abre portas à música moderna para captar novos públicos. A 3 de Agosto, nasce o Mateus Fest, que passa a fazer parte do radar dos vários eventos musicais do mesmo formato espalhados por todo o país.

Já há três nomes para o festival que, nesta primeira edição, se realiza a um sábado. O alinhamento já foi ocupado pelo cantautor irlandês Gavin James, pelo português Fernando Daniel e pela banda de tributo aos Linkin Park, Hybrid Theory, também a tocar em casa. Mas, segundo comunicado da organização, que esta quarta-feira apresentou na capital a edição de 2024 da Feira de São Mateus, nas instalações da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, ainda faltam anunciar outros nomes, nomeadamente o cabeça de cartaz. Os bilhetes (35 euros) estarão à venda a partir desta quinta-feira e podem ser adquiridos na página oficial do festival.

A “maior e mais antiga Feira Popular realizada em Portugal” criou o Mateus Fest para “combater uma lacuna no interior do país, onde faltava um festival capaz de agregar um público jovem e de jovens emigrantes, luso-descendentes e os muitos turistas que, por altura do Verão, visitam a região”, lê-se na nota de imprensa.

Será mais uma de outras atracções da feira, também marcada pelo “intenso e activo” programa desportivo da “Viseu – Cidade Europeia do Desporto 2024”. Com o intuito de “fidelizar um público mais jovem” será mais uma vez organizado o torneio de gaming, que vai para a terceira edição, direccionado para os adeptos dos videojogos.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, sublinha a importância de, “ano após ano”, se poder garantir “uma novidade” para que a feira se continue a “inovar”. Desta vez, a novidade é o Mateus Fest. O autarca destaca ainda o programa da Viseu – Cidade Europeia do Desporto.

Na mesma nota, Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, entidade que organiza a Feira de São Mateus, também sublinha a importância do festival que vai nascer dentro da feira: “Já era tempo de o interior do país ter um festival para os seus jovens e para aqueles que nos visitam no Verão.”