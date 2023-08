Associação que organiza Feira de S. Mateus perdeu quase 200 mil euros em 2022

De acordo com as demonstrações financeiras da Viseu Marca (VM), que ainda não foram publicadas no respectivo site, o exercício de 2022 foi fechado com um resultado negativo de 194.684 euros. Em 2019, ano em que a Feira de S. Mateus foi realizada pela última vez antes da pandemia, as contas evidenciaram um lucro de 211.013 euros, próximo dos 216.143 de 2018 e bastante superior aos 132.980 de 2017 e aos 169.174 de 2016. Embora tenha registado quase 200 mil euros de prejuízo em 2022, foi nesse ano que as suas vendas e prestações de serviços atingiram o valor mais elevado de sempre: 2,6 milhões de euros face aos 2,4 milhões de 2019.

