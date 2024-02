Futebol não pára em dia de eleições: Sporting e Benfica jogam a 10 de Março

Liga revelou horários para os jogos da 25.ª e 26.ª jornadas. Cenário não é inédito, mas a Comissão Nacional de Eleições considerou no passado “desaconselhável” a realização de jogos no dia da decisão.

Sporting e Benfica vão jogar no dia 10 de Março, data das eleições legislativas. A Liga divulgou esta quarta-feira os horários para os jogos da 25.ª e 26.ª jornadas, com as "águias" a receberem o Estoril e os "leões" a jogarem em Arouca.

Os jogos dos dois "grandes" de Lisboa são os únicos que acontecem no domingo de eleições, existindo uma atenção com os horários. O pontapé de saída no Estádio da Luz será às 20h30, enquanto o jogo do Sporting tem início marcado para as 18h.

Apesar de não ter ocorrido em anos recentes, a existência de futebol da I Liga em dia de eleições não é inédita. Em 2017, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) considerou "desaconselhável" a realização de jogos de futebol no dia de eleições autárquicas, por considerar que estes eventos de grande escala podem potenciar a abstenção.

A 4 de Outubro de 2015, data das eleições legislativas que resultaram na "geringonça" de esquerda liderada por António Costa, a Liga agendou os jogos dos "três grandes" para o dia de colocar o voto nas urnas. Nessa jornada, o FC Porto venceu o Belenenses por 4-0, o Sporting derrotou o V. Guimarães por 5-1 e o Benfica viu o jogo na Madeira adiado pelo forte nevoeiro que se abateu sobre a Choupana.

Quase uma década depois, Benfica e Sporting entram novamente em campo no dia em que os portugueses votam para eleger um novo Governo para o país. Apesar da maioria absoluta conquistada em 2022, António Costa abandonou o cargo de primeiro-ministro a 7 de Novembro, depois de ver o nome ligado à Operação Influencer, investigação que recai sobre suspeitas de crimes de tráfico de influência e recebimento indevido de vantagem. Entre os arguidos neste caso está Vitor Escária, chefe de gabinete de António Costa.

Fique aqui com o calendário completo:

25.º JORNADA

Sexta-feira, 8 de Março

Portimonense – FC Porto, 18h45

Estrela Amadora – Casa Pia AC, 20h45

Sábado, 9 de Março

FC Vizela – SC Farense, 15h30

Rio Ave FC – SC Braga, 18h

Boavista FC – Moreirense FC, 18h

V. Guimarães – FC Famalicão, 20h30

Domingo, 10 de Março

FC Arouca – Sporting CP, 18h

SL Benfica – Estoril Praia, 20h30

Segunda-feira, 11 de Março

Gil Vicente FC – GD Chaves, 20h15

26.ª JORNADA

Sexta-feira, 15 de Março

Estoril Praia – Portimonense, 20h15

Sábado, 16 de Março

FC Famalicão – Estrela Amadora, 15h30

SC Farense – Rio Ave FC, 18h

Sp. Braga – Gil Vicente FC, 18h

FC Porto – FC Vizela, 20h30

Domingo, 17 de Março

Moreirense FC – FC Arouca, 15h30

GD Chaves – V. Guimarães, 15h30

Casa Pia AC – SL Benfica, 18h

Sporting CP – Boavista FC, 20h30