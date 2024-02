Quinta na TV: Indy, Reina Roja e o clube de que não se pode falar

CINEMA

Os Salteadores da Arca Perdida

Star Movies, 17h26

Primeira aventura de Harrison Ford na pele (e no chicote e no chapéu) do intrépido arqueólogo Indiana Jones, um mega-sucesso de Spielberg com música de John Williams. Seguem-se outros títulos da saga: Indiana Jones e o Templo Perdido (às 19h20), Indiana Jones e a Grande Cruzada (21h15) e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (23h25).

A Morte do Super-Homem

RTP1, 00h

João Teixeira realiza esta adaptação do conto homónimo de Rui Zink, uma história tragicómica em torno de um estudante que está empenhado numa tese académica sobre o famoso “homem de aço” da banda desenhada, quando fica a saber que mataram o super-herói – notícia que lhe puxa o tapete das perspectivas de vida e carreira. João Jesus, Susana Arrais, Afonso Lagarto e Sara Norte assumem as personagens.

Clube de Combate

Hollywood, 1h05

Filme de culto realizado por David Fincher, em 1999, a partir do romance de Chuck Palahniuk. Todos os fins-de-semana, nos parques de estacionamento de alguma cidade, homens encontram-se para lutar descalços e de mãos nuas. Depois, voltam à sua vida. É isto o Clube de Combate. E a regra de ouro é nunca falar nele.

O cérebro é Tyler Durden (Brad Pitt), um jovem anarquista, carismático e genialmente obscuro. O co-fundador é Jack (Edward Norton), um empregado de seguros cronicamente insatisfeito com a vida e viciado em grupos de apoio. O clube rapidamente se transforma num movimento de larga escala, com repercussões imprevisíveis.

SÉRIES

Reina Roja

Prime Video, streaming

Estreia-se o thriller espanhol baseado no best-seller homónimo que Juan Gómez-Jurado escreveu em 2018, como primeira parte de uma trilogia que completaria, nos anos seguintes, com Loba Negra e Rey Blanco.

A protagonista é Antonia Scott, a pessoa mais inteligente do mundo (aqui interpretada por Vicky Luengo), ao serviço de um projecto especial secreto da polícia e marcada por perdas pessoais. Está prestes a ser arrancada à sua estimada reclusão para ser “reactivada” no terreno, como parceira do agente Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian). Assinada por Amaya Muruzabal, a minissérie é composta por sete episódios.

Um Forte Aplauso

Netflix, streaming

Estreia. Esta produção turca de meia-dúzia de episódios vem classificada como série dramática, mas serve-se de apontamentos cómicos mordazes, de traços filosóficos aplicados à vida prática e de um leve travo surreal para narrar a história de uma família ao longo de vários anos. Fala de sonhos contidos, gritos mudos, frustrações, desafios – o maior deles, talvez o filho fraco em matemática mas fortíssimo em questões existenciais – e os pequenos grandes acontecimentos do dia-a-dia.

DOCUMENTÁRIOS

Tóquio Selvagem

Odisseia, 17h51

A cidade japonesa mostra-se na diversidade e harmonia da sua paisagem urbana e natural, revelando a forma como “milhões de pessoas na área metropolitana da capital convivem com uma surpreendente variedade de fauna e flora”, revela o Odisseia.

Mayday, Desastres Aéreos

National Geographic, 22h10

Começa a 23.ª temporada da série documental que analisa as causas de grandes desastres do mundo da aviação, recorrendo a reconstituições, simulações, depoimentos de testemunhas oculares e avaliações de investigadores e especialistas.

O primeiro dos novos episódios incide sobre o voo 302 da Ethiopian Airlines, que se despenhou a 10 de Março de 2019, minutos depois de descolar de Adis-Abeba, causando a morte às 157 pessoas a bordo. A tragédia adensou as dúvidas sobre o Boeing 737 Max 8 – o mesmo aparelho que, meses antes, tinha estado envolvido noutro desastre fatal, na Indonésia – e obrigou à paragem de todas as aeronaves desse modelo para investigação. Há novos casos para conhecer todas as quintas-feiras.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Benfica

RTP1, 20h40

Ligação directa ao Estádio José Alvalade para assistir ao derby lisboeta, correspondente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O jogo é arbitrado por Fábio Veríssimo.