Retórica no meio da natureza: A Irmandade da Sauna

A importância da “cultura da sauna” entre os finlandeses é bem conhecida, mas sabemos menos da importância que também tem para os seus primos do outro lado do Báltico, os estónios. A Irmandade da Sauna (título que, se fôssemos linguistas, diríamos que teria sido melhor traduzido por A Sororidade da Sauna), documentário da realizadora estónia Anna Hints, pega nessa cultura, filmando as sessões de sauna de um grupo de mulheres, algures no meio de bosques, em plena região florestal da Estónia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt