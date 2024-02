O Milagre não acontece

A noviça entra no táxi que a transporta do mosteiro ao hospital. Seguimo-la e ao companheiro de viagem, um médico que apanha a mesma "boleia" para o mesmo destino. Com o taxista, são então três personagens no interior desta viatura. A sequência faz-se um microcosmos social e geográfico, ao mesmo tempo que se mostra a construção de uma duração como se proclamasse um desafio: estar com elas, com as personagens e com as suas conversas até ao fim.

