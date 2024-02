Sérgio Godinho, Olga Roriz e mais 150 personalidades apelam a voto no BE

Mais de 150 personalidades maioritariamente ligadas ao sector da Cultura ― desde escritores, actores, a produtores, músicos a realizadores ―assinam um apelo ao voto no Bloco Esquerda (BE) nestas eleições legislativas de 10 de Março. Entre os signatários estão os músicos Sérgio Godinho e Jorge Palma, o realizador João Salaviza, a actriz e encenadora Sara Barros Leitão, o escritor José Luís Peixoto, o realizador Manuel Pureza e a realizadora Margarida Gil. A extensa lista é ainda composta por professores universitários, médicos, arquitectos e investigadores.

Ao PÚBLICO, Sérgio Godinho ― que em 2022 não se juntou ao mesmo por não ter concordado com a votação do Orçamento do Estado para 2022 que acabaria por levar à queda do Governo ― espera que, desta vez, "o Bloco de Esquerda aumente a sua representação parlamentar".

Por sua vez, a cineasta Margarida Gil, explica que "já não é a primeira vez" que apoia o partido e, embora "tenha uma relação de estima com António Costa", se identifica "muito mais com o BE". Para Margarida Gil, os "erros" e opções "desastrosas" dos últimos anos, não só na cultura, mas também na habitação. "Não me parece que as medidas para a Cultura tenham sido brilhantes", lamenta, queixando-se da ausência de "respeito" pela profissão. Por fim, remata: "Tudo o que seja de esquerda precisa de ser apoiado".

Tiago Rodrigues, encenador e produtor, é um dos signatários do apelo e explica que irá votar BE porque quer um país governado "no contexto de uma maioria parlamentar de esquerda". O autor da peça Catarina e a beleza de matar fascistas elogia a "liderança corajosa" de Mariana Mortágua, e diz-se "esperançoso de um futuro mais justo e mais livre".

O sector da cultura, como o BE destaca no seu programa eleitoral, recebe "menos de 0,2% do PIB" e tem profissionais "na mais absoluta precariedade". No seu programa para estas eleições, os bloquistas pedem por isso "contratos para os profissionais, estabilidade para criar e um orçamento de pelo menos 1% do PIB" para a Cultura.

O Bloco de Esquerda tem reunido o apoio de vários grupos que manifestam intenção de votar no partido liderado por Mariana Mortágua. Já na última semana, um grupo de 116 brasileiros a residir em Portugal, de "profissões e activismos variados", lançou um apelo ao voto no BE.