Imigrantes brasileiros apelam ao voto no BE para “travar a extrema-direita”

Um grupo de 116 brasileiros a residir em Portugal, de "profissões e activismos variados", lançou um apelo ao voto no Bloco de Esquerda (BE) nas próximas eleições legislativas. Recusando ser "espectadores passivos" e lembrando o apoio da esquerda durante a presidência de Bolsonaro, os subscritores assumem que se vão mobilizar no 10 de Março "para travar a extrema-direita".

Entre as figuras que assinam o texto, algumas das quais são militantes e dirigentes do partido, estão os músicos Luca Argel e Fred Martins e Cyntia de Paula, presidente da Casa do Brasil de Lisboa e candidata do BE pela capital, que impulsionaram a iniciativa.

No apelo, a que o PÚBLICO teve acesso, os subscritores lembram "o apoio dado por tantas e tantos na esquerda portuguesa nos tempos mais difíceis de Bolsonaro" e assumem que se vão mobilizar para votar no 10 de Março, numas eleições que consideram "ser decisivas para travar a extrema-direita e dar um rosto mobilizador à esperança".

Os apoiantes do BE defendem que "o mundo está um lugar perigoso" devido à ascensão da extrema-direita em diferentes latitudes do globo", que "acentua as desigualdades, o discurso de ódio e os ataques aos direitos sociais". E argumentam que essa "vaga antidemocrática" que se expressa "abertamente" só "será travada se a mobilização cívica se fizer ouvir e estiver presente nos momentos decisivos".

Dando o exemplo do Brasil, onde lembram que o "bolsonarismo" continua "vivo" (apesar de, nas últimas eleições, Jair Bolsonaro ter perdido para Lula da Silva), os subscritores avisam que, mais do que "proclamações", é preciso "acção" e "respostas concretas aos problemas sociais" para proteger a democracia.

Pedem, por isso, uma "esquerda internacionalista forte e dialogante, que se bata pelo direito à habitação e pelo salário digno", mas também pela saúde, a escola pública e o "combate à injustiça social e a todas as formas de machismo, racismo e xenofobia".

No texto "O Brasil também é aqui", os assinantes fazem ainda uma defesa dos direitos da comunidade brasileira em Portugal, assinalando que "é um direito e um dever" participarem nas eleições "a partir de uma cidadania vivida por inteiro" e recusando ser "espectadores passivos de quem quer determinar" as suas "condições de vida e trabalho".

Lembram que os imigrantes "dão um contributo indispensável, não só em termos económicos", nomeadamente, do "gigantesco saldo positivo para a Segurança Social", mas "também sociais e culturais", e declaram que "Portugal será tanto melhor quanto mais plural e solidário for".

"Nos 50 anos da Revolução dos Cravos, tomamos partido pela memória, pela luta e pelo futuro. E apelamos ao voto no Bloco de Esquerda", rematam.

O apelo, que surge numa altura em que o Chega tem intensificado o seu discurso anti-imigração, será publicado esta terça-feira e estará aberto à subscrição de qualquer pessoa brasileira que resida em Portugal. O Bloco organizará, depois, iniciativas em Lisboa, Porto e Coimbra, como um evento na associação "Os Combatentes", a 1 de Março, na capital, que contará com concertos e a leitura do manifesto.