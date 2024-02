Presidente da Associação de Oficiais: “Nas Forças Armadas não há movimento zero”

Após as eleições, AOFA vai pedir audiências ao novo primeiro-ministro e ao futuro titular da Defesa Nacional do Governo para tentar resolver os problemas que causam mal-estar nas Forças Armadas.

“Nas Forças Armadas não há movimento zero”, disse na manhã desta terça-feira ao PÚBLICO o tenente-coronel António Mota, presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) sobre o mal-estar existente nas fileiras. “Se não há movimento zero, tal deve-se exclusivamente às associações militares”, destaca, referindo-se a notícias publicadas nos últimos dias sobre a situação militar e a actividade das associações, para além da AOFA, as estruturas representativas dos sargentos e praças.

“Não conseguimos dar satisfação às reclamações dos 23 mil homens e mulheres das Forças Armadas”, lamenta. “Dos 32 dirigentes da AOFA, 28 estão no activo e quatro na reforma, temos notícias diárias das unidades, pelo que sabemos como está o pulsar”, destaca.

“As associações têm feito um trabalho gigantesco junto dos camaradas, o que fez que não aparecesse uma associação alternativa”, sublinha, referindo-se, indirectamente, à situação peculiar das forças de segurança. “Isto devia ser altamente valorizado, nunca houve tentações e somos associações credíveis”, assinala.

Sobre declarações suas à edição desta terça-feira ao DN, nomeadamente quanto à frase “um dia destes, há uma dúzia de malucos que fazem asneira”, o tenente-coronel António Mota, classifica-a como desabafo. “Ao ponto a que já se chegou nas Forças Armadas, e continuando tudo na mesma não se solucionando os problemas, é muito provável que, um dia destes, não consigamos controlar um grupo mais desesperado que pode fazer uma asneira qualquer”, refere o presidente da AOFA.

Quanto à possível natureza de tal “asneira”, o oficial na reserva esclarece: “Quando digo asneira, é sair para a rua [em protesto] fardado, fazer uma manifestação à margem das associações.” E estabelece uma fronteira entre este tipo de iniciativa e os protagonizados pelas associações.

“Nos eventos por nós organizados, as coisas são feitas como manda a lei, cumprindo a legislação, o artigo 30º da Lei de Defesa Nacional sobre a manifestação dos militares”, afirma. Mais concretamente, sobre a manifestação sem farda, sem arma, sem natureza partidária, sem símbolos nacionais ou das Forças Armadas. O dirigente da AOFA não comparte a ideia de que frases como a por si referida ponham em causa o associativismo militar.

“Não vejo nada nesta nossa posição que debilite o associativismo militar”, assegura: “A lei do associativismo militar atribui-nos todas as competências no âmbito sócio profissional e deontológico, como se explicitam nos estatutos da AOFA.”

E descreve as formas de intervenção que a sua associação tem realizado. “Recorremos a todos os mecanismos legais, de comunicados a reuniões com a Presidência da República, Assembleia da República, ministério da Defesa Nacional, partidos políticos, chefias militares, mas há que ter resultados”, sublinha. “A nossa massa [de associados] exige-nos que rendemos contas”, insiste.

Quanto ao que está em causa nas insatisfações dos oficiais, como na generalidade dos militares, o responsável associativo enumera algumas causas: “O âmbito remuneratório mantém-se desde 2009; na assistência médica à doença é retirado 3,5% obrigatório do vencimento pago em 14 meses, que o Tribunal Constitucional já declarou de duvidosa legalidade; o estatuto do militar é de 2015, em plena troika, quando Aguiar Branco era ministro da Defesa Nacional do Governo Passos Coelho/Paulo Portas”.

Pelo que sintetiza: “Para os militares, a troika ainda está em Portugal”, ironiza. Após as eleições de 10 de Março, independentemente de qual seja o Governo, a AOFA vai pedir audiências ao novo primeiro-ministro e ao futuro titular da Defesa Nacional, ainda que não tenham tomado posse. No âmbito, assinala, do que tem vindo a ser prática da organização dos oficiais das Forças Armadas. “Com o Presidente da República tivemos uma audiência directa em final de 2023, com a Casa Militar [da Presidência da República] temos com muita mais frequência, de duas a quatro por ano”, conclui.