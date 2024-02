Em “casa”, Raimundo ganhou forças para enfrentar o vento com um pastel de nata no café do largo

A terra que abriu os braços a Paulo Raimundo quando o actual líder da CDU tinha apenas três anos foi palco da arruada da coligação PCP-PEV. “Sinto-me em casa”, disse, enquanto entregava folhetos da CDU à população com quem se cruzava. O à-vontade era grande e a convicção de que a CDU irá eleger por Setúbal também. Entre a onda comunista houve ainda espaço para criticar a direita e o PS.

A arruada da CDU estava marcada às 10H no largo da Misericórdia, em Setúbal. Mas antes, para ganhar forças para enfrentar o vento que se fazia sentir, Paulo Raimundo aceitou o convite para um café. E, como bom português, não disse que não a um pastel de nata com canela. À sua espera, durante todo o momento, estava um dos apoiantes do líder, que só arredou pé quando cumprimentou a "cara" da CDU.

Acompanhado pela cabeça-de-lista por Setúbal, Paula Santos, e pelos números dois e quatro do mesmo círculo eleitoral, Bruno Dias e Miguel Tiago, respectivamente, Raimundo fez-se então às ruas setubalenses. Face à arruada de Alverca, na segunda-feira, o líder dos comunistas aparentava estar mais confortável, entrando em inúmeros estabelecimentos para entregar folhetos da CDU e cumprimentar comerciantes.

“Sinto-me em casa e estou em casa”, reconheceu. E acrescentou que a “receptividade” da manhã não era novidade: “Foi assim também em Lamego e em Chaves. Gosto mais disto do que dos debates.”

Questionado sobre se tinha recebido “dicas” para esta que é a sua primeira campanha eleitoral, em alusão ao seu antecessor Jerónimo de Sousa, Raimundo negou e sublinhou que a sua forma de ser é suficiente para obter os resultados desejados. "Ele [Jerónimo] bate-me assim [nas costas] e diz-se 'Sei como és'. E eu sou como sou".

Para o líder da CDU, o truque está em "ser assim mesmo. Não é falar de cor. Eu também sinto as dificuldades. Quem escolhe a minha roupa sou eu", apontou, rematando que não sente necessidade de "inventar uma personagem".

No comício que se seguiu à arruada, Raimundo garantiu que quem vive em Setúbal “sabe bem a diferença que a CDU faz”, especialmente no que toca à “gestão autárquica” e afirmou que “o que vai determinar o caminho, como sempre", não são "os votos que o PS ou PSD têm, mas a força e o número de votos que a CDU tiver.”

Já no almoço que se seguiu, em Palmela, Raimundo voltou a atacar os socialistas, que não têm dado resposta aos problemas do povo. Mas frisou que a resposta também não está na direita, que quer regressar “aos tempos sombrios da troika”.