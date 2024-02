Numa arruada ensombrada pelos cortes do PSD, BE pede “respeito a quem trabalha”

Já o dia chegava ao fim quando algumas dezenas de bloquistas se reuniram na Igreja Ermida de São Sebastião, em Almada, em torno de uma faixa que dizia "Vida Boa". Pouco depois das 18h30 arrancaram, numa rua vazia de pessoas, mas cheia de negócios, que encheram com bandeiras vermelhas, azuis, verdes e roxas. Mariana Mortágua ia cumprimentando quem aparecia à porta dos cabeleireiros e das ourivesarias a espreitar, ora com acenos, ora com dois beijinhos, mas sempre de sorriso rasgado. A meio caminho, ao passar por um café, uma senhora perguntou se a podia cumprimentar. “Eu sou da esquerda. Ainda não me esqueci da penalização do tempo do Passos Coelho quando me reformei", disse-lhe, em jeito de apoio.

Foi o gancho de que Mortágua precisava para repetir as críticas à governação do PSD/CDS. "Quem achou que ia ter uma reforma completa levou uma talhada", concordou a líder do BE. "O povo tem memória curta...”, lamentou, de volta, a senhora. "Acredito que não. Quanto mais [Passos] aparecer, pior é" para o PSD, retorquiu Mortágua.

Despachadas as trocas de palavras sérias, Maria Dias, de 71 anos, passou à brincadeira e reparou que a líder partidária "é mais simpática ao vivo do que na televisão". "É porque na televisão estou sempre a enfrentar aqueles, não dá para sorrir muito", devolveu a bloquista, também a rir.

Ao PÚBLICO, a almadense, que vinca que perdeu subsídios e dias de férias durante a governação da direita, explica que foi dar apoio ao BE porque já sabia que a comitiva ia passar ali. Já Maria Malaloto, 66 anos, que também desejou "felicidades" ao partido, vai manter-se "fiel ao PS" a 10 de Março. "Decepcionei-me com a geringonça" quando o BE ajudou a travar as "parcerias público-privadas", explica.

A arruada seguiu rua afora e os tambores foram chamando a atenção das pessoas, mas o grande trunfo dos bloquistas era outro: Julieta Rocha, uma militante já com alguma idade, que parecia conhecer toda a gente e que ia apresentando a coordenadora do partido: “É a minha Mariana”, repetia, sempre em voz alta, para se fazer ouvir por cima dos cânticos dos militantes, que gritavam "É Bloco, é Esquerda, é Bloco de Esquerda".

Chegada ao Largo José Alaíz, onde a arruada desembocou, Mortágua aproveitou as críticas ao corte do PSD nas pensões: “Já ouvi um líder do PSD prometer que não ia cortar reformas, o país ouviu um PSD que disse que não ia tocar num cêntimo dos salários e o que fez foi cortar reformas, salários, desrespeitar quem tinha trabalhado toda uma vida e há um país que não se esquece disso”, disse aos jornalistas, numa alusão ao facto de Montenegro ter dito que se demitiria se cortasse "um cêntimo" nas pensões.