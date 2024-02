Comunidades árabo-americana e muçulmana do Michigan exigem um cessar-fogo em Gaza e prometem abandonar Biden em Novembro. Estado vai ser decisivo para a eleição do próximo Presidente dos EUA.

Com a nomeação assegurada como candidato do Partido Democrata à Casa Branca, Joe Biden enfrenta nesta terça-feira, no estado do Michigan, um teste importante às suas hipóteses de reeleição frente a Donald Trump.