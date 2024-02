Advogado de Navalny foi detido em Moscovo

Um advogado que representava o político da oposição Alexei Navalny e que acompanhou a mãe de Navalny, na semana passada, enquanto esta apelava às autoridades que libertassem o corpo do filho, foi detido esta terça-feira em Moscovo, de acordo com meios de comunicação russos.

A detenção de Vasili Dubkov foi noticiada pelo jornal Novaya Gazeta Europe e pelo canal SOTA. Até ao momento, segundo escreve a BBC, ainda não houve qualquer confirmação por parte das autoridades russas da detenção de Dubkov. Em Outubro de 2023, outros advogados de Navalny - Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Aleksei Lipster - foram detidos sob a acusação de "extremismo".

Já no início deste mês, semanas antes da confirmação da morte do opositor do Kremlin, o Ministério do Interior da Rússia incluiu Olga Mikhailova, uma das suas advogadas, na lista de pessoas mais procuradas. Mikhailova está acusada de envolvimento numa organização extremista, numa alusão ao Fundo Anticorrupção, organismo fundado por Navalny e ilegalizado pelas autoridades russas em 2021