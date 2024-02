PSP detém suspeitos por agressões a zelador de André Villas-Boas

Polícia deteve três homens suspeitos de agredir e furtar viatura a homem de 64 anos. Casa do candidato à presidência do FC Porto vandalizada momentos antes.

Foram detidas, esta segunda e esta terça-feira (26 e 27 de Fevereiro, respectivamente), três pessoas por ligação ao ataque ao zelador do condomínio de André Villas-Boas e actos de vandalismo à casa deste. Ainda não foi possível ao PÚBLICO apurar a identidade dos detidos, mas o Correio da Manhã avança que os suspeitos têm ligação à claque Super Dragões. A Operação Zelador, como foi baptizada, surge na sequência da Operação Pretoriano, que originou a detenção de Fernando Madureira, líder dos Super Dragões.

A casa de André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto e candidato à presidência do clube, foi vandalizada durante a madrugada do dia 22 de Novembro de 2023, há pouco mais de três meses. O incidente desse dia foi o segundo acto de vandalismo contra Villas-Boas num curto período de tempo, mas assumiu, porém, proporções graves: o zelador do condomínio, um homem de 64 anos, foi agredido pelos suspeitos e recebeu assistência no Hospital de Santo António, no Porto. Foi ainda roubada uma viatura durante a altercação.

Desde então, a PSP tem investigado os actos de violência contra Villas-Boas, incluídos no âmbito da Operação Pretoriano. No dia que se seguiu ao ataque, André Villas-Boas lamentou em comunicado "os actos de intimidação, vandalismo e violência", pedindo a cooperação das autoridades na resolução destes incidentes.

A polícia foi inicialmente chamada ao local após o rebentamento de petardos junto à residência do treinador. Algumas horas após este incidente inicial, pelas 5h35 daquela quarta-feira, as autoridades foram novamente chamadas, desta feita após o registo de agressões ao zelador do condomínio.

Os três arguidos vão ser presentes a juiz de Instrução Criminal já esta terça-feira.