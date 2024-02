Podcast. Passos Coelho dá a bênção à negociação da AD com o Chega?

Será positiva a colagem da AD a um líder marcado pela austeridade? E como deve reagir Montenegro à porta aberta que Passos Coelho deixou para acordos com o Chega?

No primeiro Soundbite em modo de campanha para as Legislativas 2024, a aparição de Pedro Passos Coelho no segundo dia de campanha da Aliança Democrática. O antigo primeiro-ministro foi orador num comício da AD em Faro onde Luís Montenegro agradeceu o “trabalho patriótico” nos tempos da troika.

Mas será positiva a colagem da AD a um líder marcado pela austeridade? E como deve reagir Montenegro à porta aberta que Passos Coelho deixou para acordos com o Chega? Neste episódio trazemos a análise de Ana Sá Lopes e Helena Pereira, com reportagem na caravana da AD, em Beja, pela jornalista Sofia Rodrigues. No fim ainda temos um explicador sobre estas eleições da autoria de Madalena Moreira.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.