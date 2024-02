Pedro Nuno ao ataque: “O problema de Montenegro é o mesmo de Passos Coelho: não tem credibilidade”

Discursando num jantar-comício em Ponta Delgada, nos Açores, Pedro Nuno Santos aproveitou a presença de Pedro Passos Coelho na campanha da Aliança Democrática (AD) na tarde desta segunda-feira para colar os dois líderes ao tempo da troika.

"Não é o espírito da AD de 1979 que vai parar na campanha. É mesmo o espírito de Pedro Passos Coelho que vai estar presente em toda a campanha", apontou o líder do PS, numa referência à acção de campanha da coligação de direita em Faro, mas também numa alusão ao facto de Luís Montenegro ter sido contestado dentro do PSD nestes últimos dois anos e haver muitos sociais-democratas a suspirar pelo regresso do ex-primeiro-ministro.

Lembrou que Passos Coelho "conhecia o memorando da troika quando disse que era um disparate e que não iria cortar o 13.º mês, e cortou esse e o 14.º . Disse que era falso que fosse subir o IVA para a restauração e subiu", apontou Pedro Nuno. "Gabaram-se de influenciar o memorando e de ir além da troika", reforça o líder socialista, que volta a dizer que "os cortes só não foram permanentes porque o Tribunal Constitucional os chumbou e Luís Montenegro até criticou o tribunal."

"Montenegro estava lá quando cada uma destas mentiras foi dita ao povo português. Vira o disco e toca o mesmo: e agora Luís Montenegro diz como Passos Coelho, que não vai cortar um cêntimo que seja nas pensões", ironiza o secretário-geral socialista com um tom de voz de gozo. "O problema de Luís Montenegro é o mesmo de Passos Coelho: não tem credibilidade."

Antes, Pedro Nuno falara sobre a herança socialista para dizer que "só merece a confiança do povo português quem reconhece a realidade. "Está tudo bem? Não. Estamos satisfeitos? Não. Mas isso também nos distingue deles: humildade e empatia, a capacidade de sentirmos os problemas dos outros, porque nós sabemos melhor do que eles que só se governa bem quando se sente os problemas dos outros. Empatia é o que nos distingue deles", reforçou.

"Somos orgulhosos nos resultados mas humildes em reconhecer que há coisas que não correram como esperávamos, que há coisas que não fizemos como devíamos, que não correram bem", aconselhou. "Temos orgulho no que fizemos, mas queremos mais: nós queremos corrigir e fazer bem e aqui também somos diferentes deles."

Pedro Nuno avisa: "Que ninguém se engane. As soluções não estão nas direitas porque as suas respostas são ineficazes, injustas e são caras." Deu como exemplo o "choque fiscal e a redução drástica do IRC: "É ineficaz, não tem impacto nas empresas porque 40% não pagam IRC. E é injusta porque 45% da receita de IRC é paga apenas por 0,2% das empresas" que estão nos sectores da banca, imobiliário, distribuição e seguros.