Perante o “imenso vazio” do PS, Passos já sugere uma maioria absoluta da AD

À entrada do claustro, uma apoiante da Aliança Democrática (AD) distribuía bandeiras. “Ai que a gente morre aqui geladas hoje”, disse uma simpatizante que recebia a bandeira nas mãos quando entrava para o recinto da Escola de Hotelaria, em Faro, onde já estava improvisado um palco em frente a centenas cadeiras de plástico ainda vazias. Esperava-se Passos Coelho, e claro, um cheirinho a passado aos tempos da troika quando liderou o Governo e Luís Montenegro estava à frente da bancada parlamentar do PSD. Foi o próprio speaker do comício, ao anunciar o antigo primeiro-ministro como orador, a lembrar que levou a cabo a “tarefa hercúlea” de pôr as “contas em ordem” após o “desvario” dos socialistas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt