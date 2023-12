Passos afirma que António Costa se demitiu “por indecente e má figura”

Leia também:

Pedro Passos Coelho comentou esta terça-feira a demissão de António Costa, na sequência do processo Operação Influencer, e declarou que o actual primeiro-ministro “apresentou a sua demissão por indecente é má figura”, pedindo uma mudança política nas eleições legislativas de 10 Março.

"Espero que o país saiba identificar no actual Governo que está a cessar funções responsabilidades graves na situação a que o país chegou. Suficientemente graves para que o primeiro-ministro tenha sido o único que eu tenho memória que se tenha sentido na necessidade de apresentar a demissão por indecente e má figura", afirmou Pedro Passos Coelho aos jornalistas, à entrada do tribunal, onde vai prestar depoimento como testemunha no julgamento do Caso EDP.

O ex-primeiro-ministro foi notificado na tarde de segunda-feira e por WhatsApp para testemunhar no julgamento de Manuel Pinho, cuja sessão está a decorrer e no âmbito do qual vão ser ouvidos outros ex-chefes de governos, José Sócrates e Durão Barroso.

Declarando que não sabia porque seria importante o seu depoimento, o antigo presidente do PSD disse que não deseja ter intervenção no espaço político, mas aproveitou a circunstância para desejar que a situação de Portugal possa melhorar, observando que as coisas "não melhorarão sem dedicação, esforço e algumas condições para que isso possa ocorrer".

Porém, Pedro Passos Coelho afastou-se de qualquer protagonismo, dizendo que este não é o seu tempo para intervir no espaço político e manifestou a expectativa de que o PSD possa estar preparado e seja "liderante nesta fase nova".

"Cada um tem o seu tempo e este tempo não me pertence. E, portanto, devemos deixar o espaço a quem pertence o tempo para fazer aquilo que é preciso. O que eu posso formular é um desejo muito sincero de que o PSD possa estar preparado para os tempos que aí vem", disse.

Sublinhando que será necessário um Governo "que possa inspirar confiança às pessoas", Passos Coelho disse acreditar numa vitória social democrata nas eleições de 10 de Março: "Espero evidentemente que o PSD possa ser o partido liderante nessa fase nova que se vai abrir, não porque é o meu partido - acho que todos compreenderiam que eu desejasse que o meu partido pudesse ganhar as eleições - mas sobretudo porque espero que o país saiba identificar no actual governo que está a cessar funções responsabilidades graves na situação a que o país chegou".

"Muitas das políticas públicas degradaram-se extraordinariamente nestes anos, da saúde à educação, as questões relacionadas com a habitação" e "até à segurança", porque "há aspectos muito relevantes que envolvem a segurança da sociedade portuguesa e dos portugueses que estão em causa", sustentou.

Para o antigo primeiro-ministro, "o país vai precisar seguramente de um governo esclarecido que tenha, não apenas um rumo bem definido, mas que tenha força, que é como quem diz, autoridade moral, para conduzir uma política diferente"​ e que "possa inspirar confiança às pessoas para inverter uma degradação extraordinária de uma parte muito significativa das políticas públicas que são importantes para o crescimento da nossa economia".

Sobre as questões de governabilidade e alianças com outros partidos, Passos Coelho não quis estender-se: "Isso vai depender evidentemente daquilo que são as estratégias que os partidos vierem a definir e das condições que os portugueses ofereçam aos partidos que terão a responsabilidade de governar", disse. Mas deixou avisos aos dois principais partidos: "Eu espero que ambos tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm, e que seja possível fazer um governo, como eu disse, que tenha autoridade moral, que tenha força e a força só pode ser dada pelas pessoas, pelos eleitores, não pode ser dada por mais ninguém, para que se faça aquilo que é necessário fazer".