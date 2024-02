BE leva campanha para protesto de trabalhadores e contra a direita dos “milionários”

"Pagam o mínimo...trabalhamos o mínimo", dizia um cartaz. "TP = todos pobres", lia-se noutro. Foram centenas os trabalhadores que se concentraram esta segunda-feira à frente da Teleperformance, em Lisboa, para exigir melhores salários. No meio deles estiveram Mariana Mortágua e os candidatos por Lisboa do Bloco de Esquerda, que arrancou a campanha desta semana na manifestação.

Entre pingos da chuva e palavras de ordem como "Mais salário, menos festa", a líder do BE teceu duras críticas à multinacional por pagar "salários de miséria" aos trabalhadores, muitos deles estrangeiros, porque já lhes paga o alojamento. "Não pode acontecer tantos jovens a trabalhar numa empresa a ganhar menos que o salário mínimo", criticou.

E, repetindo a estratégia do dia anterior, aproveitou para se atirar contra a direita por querer "dar benefícios fiscais" e "mais lucros" a essas "grandes empresas" que, "depois, financiam esses partidos, no caso do Chega e da IL". "É muito claro para quem faz política a direita e porquê: para apoiar os grandes milionários e os seus interesses económicos", condenou.

O momento alto foi, contudo, quando se dirigiu ao microfone para apoiar os manifestantes, emocionando-se. "Há duas formas de estar na vida e na política: ou se está com quem trabalha ou com quem quer explorar quem trabalha", gritou, desafiando os restantes partidos a "fazer a escolha". Do lado do BE, a mensagem foi clara: "Multinacionais que vêm a Portugal para explorar trabalhadores para lhes pagar abaixo do salário mínimo, não, obrigada".

Defendendo que os trabalhadores da empresa têm "todo o direito a melhores salários", a líder do BE agradeceu-lhes por lutarem por um "país mais digno, que não aceita explorar o trabalho", levantando palmas e assobios dos manifestantes. "Isto não é dignidade, modernidade ou crescimento económico", afirmou, rematando com um "não desistam".

Mortágua, que repetiu as declarações em inglês para os vários trabalhadores que empunhavam cartazes noutras línguas, ainda cumprimentou alguns dos manifestantes. E, pelo meio, falou também de um eventual acordo à esquerda.

Embora admitindo que será mais difícil do que em 2015 porque o "país tem exigências mais fortes", assumiu que o BE fará por "impor" medidas na área do trabalho, da saúde, da educação e da habitação. E sobre a disponibilidade para um acordo escrito manifestada por Pedro Nuno Santos, considerou ser do "mais elementar bom senso". É "a única forma de haver um acordo" e tem de "ser para uma legislatura", disse, pedindo um foco nos "conteúdos".