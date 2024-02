Porto: estudo sugere aumento da taxa turística e avaliação da “excessiva dependência” do sector

Aumentar o valor da taxa turística e fazer uma diferenciação entre dormidas em freguesias do centro histórico e restante cidade. É este o destaque da proposta de um grupo de investigadores que, a pedido da Câmara do Porto, estudou a taxa municipal turística. O geógrafo Rio Fernandes apresentou o estudo esta segunda-feira, numa reunião pública do executivo, onde o debate acabou por se alargar para a forma como as cidades encaram este fenómeno e o que fazem – ou não fazem – para o controlar.

