Terça na TV: a estreia de Shogun e histórias de ucranianos que ficaram

CINEMA

Lara Croft: Tomb Raider

Star Movies, 17h49

Sessão dupla com a aventureira saída dos famosos videojogos de acção, com Angelina Jolie no papel titular. Neste filme de 2001, realizado por Simon West, ela tem como missão frustrar os planos dos Illuminati, sociedade secreta que procura um antigo talismã capaz de controlar o tempo.

Na sequela, Lara Croft: Tomb Raider - O Berço da Vida, estreada em 2003 e realizada por Jan de Bont (para ver logo a seguir, às 19h24), tem de atravessar meio mundo em busca de um misterioso local, conhecido por Berço da Vida, e da mítica Caixa de Pandora, antes que caia nas mãos erradas.

O Rapaz do Tambor

RTP1, 23h38

O conto de Fernando Namora é vertido para telefilme na visão do realizador Filipe Henriques, com Miguel Damião, Sandra Santos, Rodrigo Santos, Gonçalo Botelho e Duarte Grilo no lote de actores. É uma história de coragem, ousadia e resistência à opressão personificada por Jaime, um jovem tímido e humilhado pelos colegas, que encontra inspiração para ripostar num quadro que retrata um rapaz com um tambor à frente de soldados.

Lixo

AMC, 00h36

Raphael, Gardo e Rato são “catadores” numa lixeira do Rio de Janeiro. Certo dia, encontram uma carteira misteriosa que parece despertar o interesse das autoridades. Baseado na obra do escritor inglês Andy Mulligan, um thriller de acção dirigido por Stephen Daldry, segundo um argumento de Richard Curtis.

SÉRIES

Shogun

Disney+, streaming

Estreia-se uma megaprodução norte-americana que adapta o romance homónimo de ficção histórica escrito por James Clavell em 1975. Passa-se no Japão de 1600, um país dilacerado por uma guerra civil e uma crise de sucessão que leva cinco senhores da guerra a disputarem o título de todo-poderoso líder militar.

Criada por Justin Marks e Rachel Kondo, a série conta com Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Tadanobu Asano, Fumi Nikaido, Tokuma Nishioka e Takehiro Hira no elenco principal. Hoje vai para o ar o primeiro par de episódios; os oito restantes são debitados semanalmente.

Os Que Ficaram

RTP2, 22h01

É em ucraniano que são contadas histórias do início da invasão russa, em Fevereiro de 2022, quando milhões de pessoas deixavam o país mas muitas outras optavam por ficar. É nestas últimas que se foca a série criada por Anastasiia Lodkina. Cada um dos seis capítulos tem o seu realizador (ucraniano) e o seu relato de um caso diferente, ambientado numa Kiev sob ataque.

No conjunto, ilustram momentos de decisões difíceis – ou impossíveis – e motivações que vão da necessidade de cuidar de familiares até ao desejo de defender o país, passando pela urgência de reportar ao mundo o que se passa ou o sentido de missão de quem cuida dos animais do zoo. Chega hoje aos serões da RTP2, de segunda a sexta.

Lei & Ordem

Star Life, 22h20

A série original do franchise de Dick Wolf regressa para a 21.ª leva de episódios. Esta temporada veio romper uma ausência de mais de dez anos e tem luz verde para continuar pelo menos até à 23.ª. Como é da praxe, cada capítulo explora um caso baseado num crime real e observado por dois ângulos: o da investigação policial e o do tribunal. Para seguir à terça-feira.

DOCUMENTÁRIO

A Rapariga na Fonte

RTP2, 22h46

Anita Ekberg, a actriz que protagonizou a famosa cena na Fonte de Trevi, no filme de Fellini La Dolce Vita, é recordada num híbrido de imagens de arquivo e cenas (re)interpretadas por Monica Bellucci, dando conta do talento e das fragilidades da mulher no olho da fama.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Directo. Agora que terminaram os grandes debates televisivos entre os líderes partidários e arrancou oficialmente a campanha eleitoral para as legislativas de 10 de Março, os partidos apostam tudo na conquista dos votos dos indecisos. Que argumentos podem fazer diferença para convencer os eleitores, tendo em conta o contexto de grande indefinição política e a polarização dos discursos? É sobre esta pergunta que se debruça a discussão desta noite, conduzida por Carlos Daniel.