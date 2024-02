SNS gastou 37 milhões de euros em 2023 com fármaco para diabetes usado na perda de peso

Desde que o Ozempic começou a ser comercializado e comparticipado em Portugal – em Maio de 2021 – que o seu consumo tem vindo a aumentar (o medicamento, cuja substância activa é o semaglutido, é indicado para tratar a diabetes tipo 2). E o mesmo sucede com os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em relação a este fármaco: em 2023, o Estado gastou 37,5 milhões de euros neste medicamento, de acordo com os dados do Infarmed enviados ao PÚBLICO. Feitas as contas, são mais 10,2 milhões de euros em relação ao ano anterior, que representam um aumento de 38%.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt