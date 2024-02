Portugal vence Ucrânia na qualificação para o EuroBasket2025

A selecção portuguesa de basquetebol alcançou neste domingo a primeira vitória no Grupo A de apuramento para o EuroBasket2025. O triunfo sobre a Ucrânia, por 79-77, em jogo disputado em Riga, na Letónia, permite a Portugal ocupar, provisoriamente, um lugar de qualificação.

Portugal mostrou-se particularmente inspirado nos lançamentos longos, chegando a acumular cinco triplos em seis tentativas, que contribuíram para que chegasse ao intervalo a ganhar por 47-32. Mas essa vantagem ficou seriamente comprometida por uma reentrada em campo menos competente, permitindo que a Ucrânia reagisse e crescesse para um parcial de 27-15 no terceiro período.

O derradeiro quarto foi, por isso, de grande tensão e indefinição até final. E quando já se anunciava o prolongamento, Travante Williams assumiu protagonismo, com a conversão de um lançamento de dois pontos e um roubo de bola que foi providencial para garantir o triunfo.

Contas feitas, a selecção orientada por Mário Gomes acumulou 12 triplos e nove roubos de bola, com Miguel Queiroz (21 pontos e seis ressaltos) e Diogo Gameiro (12 pontos e três ressaltos) em destaque.

Depois da derrota diante de Israel, na estreia desta caminhada — num jogo também muito equilibrado até aos últimos segundos —, a selecção de Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo A, com três pontos, em igualdade com os israelitas, segundos, e atrás da líder Eslovénia, que tem quatro. Já a Ucrânia está na quarta e última posição, com dois pontos.

“Jogámos muito bem na primeira parte, mas muitas vezes isto acontece no basquetebol. Os jogadores entram numa certa euforia, porque está tudo a correr bem e, depois disto, é difícil reagir. Também houve mérito da Ucrânia, porque eles lutaram, mostraram que são uma boa equipa. No final, houve uma ponta de sorte que na última quinta-feira não tivemos”, resumiu Mário Gomes, citado pelo site da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Na terceira jornada, que apenas terá lugar em Novembro, Portugal recebe a Eslovénia e Israel mede forças com a Ucrânia, numa fase de qualificação em que os três primeiros de cada um dos oito grupos se apuram para a fase final, que vai decorrer entre 25 de Agosto e 14 de Setembro de 2025, na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.