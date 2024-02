Benfica, Sporting e FC Porto atacam Liga em uníssono

Benfica, Sporting e FC Porto enfrentam, hoje, em uníssono e ainda no rescaldo de uma bem-sucedida jornada europeia, mais uma etapa - a 23.ª - da maratona do título, que apresenta desafios diferentes, com deslocações complicadas a Vila do Conde (20h30, SPTV1) e a Barcelos (18h, SPTV1), respectivamente para “leões” e “dragões”, e a recepção do Benfica ao Portimonense (18h, BTV). Isso mesmo ficou patente no discurso dos treinadores Rúben Amorim e Sérgio Conceição, com Roger Schmidt a “saltar” mais uma conferência, quando a Liga entra no seu terço mais decisivo.

Em busca da liderança isolada, ainda com um jogo em atraso, o técnico do Sporting acredita que as condições meteorológicas, com previsões que antecipam um cenário de chuva e vento intensos, influenciarão o plano de jogo que o Sporting poderá adoptar, suspeitando da necessidade de seguir um futebol “mais directo, de segundas bolas e de bola parada”.

Uma questão que não diminui a vontade de vencer, até para contrariar as expectativas gerais: “O foco é ganhar e mostrar a todos, e principalmente a nós próprios, que somos capazes de vencer em quaisquer circunstâncias, embora sinta que todos estão à espera que o Sporting perca pontos em Vila do Conde”.

O Rio Ave, com uma dezena de reforços de Inverno - e que impôs um nulo ao FC Porto no Dragão -, acredita que este desafio será bom para perceber o momento da equipa numa altura em que se torna imperioso pontuar para escapar aos lugares de despromoção.

Mais desafogado, depois de importante triunfo no Estoril, o Gil Vicente regressa a Barcelos, onde conquistou 19 dos 25 pontos somados na Liga, para um teste exigente, especialmente depois de ter averbado ante o Vizela a segunda derrota caseira da época. Antes, apenas o Benfica passara incólume na casa dos “galos”. Vítor Campelos acredita, apesar do estatuto do FC Porto - que na primeira volta só conseguiu impor-se no período de compensação -, que tem argumentos para dirimir com os “dragões”, mesmo motivados pelo triunfo sobre o Arsenal. Um FC Porto que, na opinião de Sérgio Conceição, terá de “apresentar-se bem acima” do futebol exibido na última deslocação a Arouca.

Na expectativa do que poderá suceder com os rivais (na ronda seguinte tem uma sempre decisiva deslocação ao Dragão), o Benfica surge na Luz na máxima força (só Bernat é baixa), apesar da forma menos impositiva como garantiu a eliminatória da Liga Europa, frente ao Toulouse. Paulo Sérgio, técnico da equipa algarvia, desvaloriza o facto e garante nem sequer ter usado o triunfo de 2021-22 na Luz para motivar os jogadores, de quem espera uma tarde “simples e eficaz”, frente a um opositor de grande qualidade e que acaba de cumprir mais um objectivo com a passagem aos “oitavos” na Liga Europa.