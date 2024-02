Dois anos depois da invasão russa, Zelensky recebe líderes ocidentais em Kiev

No dia em que passam dois anos desde que os tanques e as tropas russas cruzaram as fronteiras da Ucrânia para invadir o país vizinho, vários líderes mundiais foram até Kiev para demonstrar solidariedade com a nação atacada, prometendo apoiar a resistência ucraniana.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou este sábado de manhã à capital ucraniana e começou logo por saudar “a resistência extraordinária do povo ucraniano”. “Mais do que nunca, estamos firmemente ao lado da Ucrânia. Financeiramente, economicamente, militarmente, moralmente. Até que o país seja finalmente livre”, escreveu a dirigente europeia na rede social X.

Para além de Von der Leyen, deslocaram-se à Ucrânia os chefes de Governo do Canadá, Bélgica e Itália, também com o objectivo de mostrar aos ucranianos que o Ocidente irá manter o apoio ao esforço de guerra do país contra a Rússia.

Os quatro líderes visitaram o aeroporto de Hostomel, nos arredores de Kiev, que foi palco de uma das primeiras batalhas da guerra. A defesa deste local pelas forças ucranianas foi decisiva para impedir que o Exército russo conseguisse alcançar a capital nos primeiros dias da invasão.

“Estamos aqui hoje para agradecer a estes homens e mulheres que a 24 de Fevereiro há dois anos não fugiram e lutaram”, disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. “Este local é um símbolo dos falhanços de Moscovo, um símbolo do orgulho ucraniano”, acrescentou.

Numa cerimónia emotiva, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu um abraço aos líderes estrangeiros e agradeceu o seu apoio.

“Há dois anos recebemos as tropas inimigas com fogo e, dois anos depois, estamos aqui com os nossos amigos, os nossos parceiros”, afirmou. “Qualquer pessoa normal quer que a guerra acabe, mas nenhum de nós irá permitir que a Ucrânia acabe”, declarou Zelensky.

Falar do fim da guerra parece uma miragem ao avaliar-se a situação actual. A Ucrânia atravessa aquele que é provavelmente o momento mais difícil dos últimos dois anos. Enfrenta uma escassez de munições e de tropas que tem dificultado o objectivo de manter as suas posições na linha da frente. Há poucos dias, as forças ucranianas foram forçadas a retirar-se de Avdiivka, cidade que tinha sido palco de uma batalha ao longo de vários meses.

A Rússia, depois de ter sido surpreendida pela capacidade de resistência ucraniana, conseguiu começar a fazer valer a força dos seus números. Com a guerra a entrar numa dinâmica de longas e sangrentas batalhas para alcançar progressos mínimos, a maior capacidade da Rússia de conseguir mobilizar tropas tem feito a diferença na linha da frente.

Neste contexto, o apoio ocidental revela-se ainda mais crucial. Zelensky tem multiplicado os apelos para que os seus parceiros acelerem o envio de ajuda militar, sobretudo de munições, mísseis de longo alcance e caças.

O principal obstáculo está no Congresso dos EUA, onde um pacote de ajuda no valor de 60 mil milhões de dólares (55 mil milhões de euros) está bloqueado pela oposição da maioria republicana na Câmara dos Representantes.

Numa entrevista à FOX News nas vésperas do segundo aniversário da invasão, Zelensky voltou a apelar aos congressistas republicanos que se opõem ao envio de ajuda a Kiev. “Se eles quiserem ser muito pragmáticos, o preço que estamos agora a pedir para nos apoiarem será muito menor do que no futuro. Irão pagar muito, muito mais”, afirmou o Presidente ucraniano.

“Apenas queremos viver, sobreviver. Não temos alternativa”, acrescentou.

Enquanto as homenagens e cerimónias se sucedem, os combates continuam. Durante a noite, várias cidades ucranianas foram atingidas por mísseis e drones russos e pelo menos uma pessoa morreu em Odessa.

As forças ucranianas alegam ter abatido na sexta-feira um avião espião russo A-50, que se despenhou na região de Krasnodar. O Ministério da Defesa russo não comentou as informações que, a confirmar-se, representam um grande golpe na aviação russa.

Segundo a BBC, a Força Aérea russa dispõe apenas de seis aeronaves deste modelo, que são fundamentais para detectar alvos a longa distância e para coordenar operações de defesa aérea.

O Exército ucraniano também disse ter atingido uma fábrica de aço russa através de um ataque de drone na região de Lipetsk, a 400 quilómetros a norte da fronteira.