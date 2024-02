Seat Ibiza, há 40 anos a fazer a festa

Em 1984, enquanto Portugal rejubilava com a primeira passagem à fase final de um Europeu de futebol (só tombou nas meias-finais, aos pés da França de Michel Platini) e o mundo aplaudia o lançamento do primeiro computador Mac, da Apple, a 27 de Abril saiu da linha de montagem da fábrica da Seat, na zona franca de Barcelona, o primeiro Ibiza, automóvel que viria a tornar-se num dos modelos de maior sucesso da marca espanhola, marca no catálogo do Grupo VW desde 1986.

Classificado à época como um dos símbolos da Espanha moderna dos anos 80, o Seat Ibiza configurava o ideal do veículo utilitário versátil, dinâmico e acessível, que teve o início de carreira comercial impulsionado pela imagem de jovialidade reconhecida à ilha do Mediterrâneo que lhe dá o nome.

E, 40 anos depois, é justo dizer que a idade não lhe pesa, sobretudo quando se trata de uma bem preservada unidade do 1.5 GLX, de 85cv, que configurava no lançamento o topo da gama.

Aos comandos da unidade cinza metalizada, com o número de chassis 407, entre um milhão e trezentas mil unidades fabricadas da primeira geração do Seat Ibiza, percebemos a evolução (ainda mais por termos acabado de sair de uma unidade da actual geração, a quinta, que em Portugal foi Carro do Ano em 2018), mas nem por isso nos sentimos desfalcados (mesmo que a direcção seja assistida a braços, exigindo esforço extra).

Num curto, mas variado trajecto, percebemos as condições impecáveis da mecânica, que valeram, aliás, a este mesmo GLX, equipado com pneus de estrada, a vitória, em 2018, no Rali da Catalunha de Históricos. Inicialmente, o controlo da embraiagem até podia parecer um quebra-cabeças, mas depressa o utilitário se deixaria comandar sem grandes exigências — e até parecia querer mostrar-nos do que ainda é capaz (não lhe fizemos a vontade: afinal, este é um carro de museu que já merece um tratamento de respeito).

Por dentro, impossível não reparar nos detalhes de como a Seat se propunha a colocar vários comandos mais perto das mãos do condutor, numa espécie de plataforma sob o volante, ou no manípulo habitualmente usado para accionar os piscas, que era uma espécie de interruptor gigante (não vingou, mas dá pena…).

Foto A edição de aniversário dos 40 anos e um exemplar da primeira geração do Seat Ibiza guillem hernandez

Certo é que, quatro décadas volvidas, as credenciais do primeiro Ibiza se mantêm intactas. E, com o aniversário à porta, numa altura em que soma mais de seis milhões de unidades vendidas, a Seat aproveita a efeméride para lançar uma edição comemorativa, a Ibiza Anniversary Limited Edition, esperada para o segundo trimestre de 2024 por preço ainda a anunciar.

Com edição limitada, a nova série especial inclui novos equipamentos e cores, bem como novas jantes de liga leve e elementos de design. Por exemplo, no exterior, na exclusiva cor Cinzento Graphene, saltam à vista as jantes de liga leve de 18", em Cinzento Cosmo, e o logótipo de aniversário destacado a laser no pilar B do veículo.

Também existem alguns toques subtis de mudança no interior, como um conjunto exclusivo de bancos tipo bacquet e um acabamento mate em alumínio escuro para a consola central, que também se encontra nas soleiras das portas, que também recebem o logótipo do aniversário.