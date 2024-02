Râguebi: selecção feminina perde com Países Baixos na estreia no WREC24

A selecção portuguesa feminina de râguebi perdeu neste sábado com os Países Baixos por 31-7, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, em encontro de estreia no Women"s Rugby Europe Championship 2024 (WREC24).

Portugal obteve um ensaio aos 14 minutos, por Mariana Marques, transformado por Daniela Correia, que ainda igualou o marcador (7-7) nessa fase do encontro, mas chegou ao intervalo a perder por 17-7.

Na segunda parte, as neerlandesas conseguiram mais dois dos seus cinco ensaios na partida, três dos quais transformados, e somaram o segundo triunfo com ponto de bónus ofensivo noutros tantos encontros disputados do WREC24.

Portugal volta a entrar em campo a 9 de Março, novamente no Jamor, para enfrentar a Suécia, antes de fechar a participação no dia 30 do mesmo mês, com uma visita a Espanha.

O WREC24 é o principal escalão europeu feminino da modalidade, com excepção do torneio das Seis Nações.

Portugal disputa o Europeu feminino pela primeira vez, depois de em 2022-23 ter vencido o Trophy, segundo escalão europeu, entretanto extinto por desistência das restantes selecções após o final do campeonato.