Portugal faz o pleno no arranque do Mundial de surf

Os seis elementos que compõem a selecção portuguesa de surf que está a competir em Porto Rico, nos Jogos Mundiais de Surf da Associação Internacional de Surf (ISA), avançaram este sábado para a segunda fase da competição.

No primeiro dia, as atletas Teresa Bonvalot (única que garantiu uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024), Yolanda Hopkins e Francisca Veselko superaram as respectivas baterias e seguiram em frente.

No quadro masculino, a jornada foi positiva, com Frederico Morais e Guilherme Ribeiro a vencerem as respectivas baterias, e Guilherme Fonseca a alcançar o segundo posto do 18.º "heat", garantindo igualmente um lugar na segunda ronda.

O Mundial decorre nas praias de La Marginal e Margara, em Arecibo, Porto Rico, até ao dia 3 de Março, oferecendo seis vagas no quadro masculino e oito no feminino, e duas vagas extras para as selecções que conquistarem o ouro em cada categoria.

Nos últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio2020, na estreia do surf como modalidade olímpica, a equipa nacional conseguiu apurar três atletas, duas no quadro feminino, Teresa Bonvalot (nona classificada) e Yolanda Hopkins (quinta), e um no masculino, Frederico Morais.