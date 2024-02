Steve Paxton (1939-2024), o coreógrafo que fez do andar dança

Falava quase sempre devagar, como se precisasse de andar à procura das palavras ou de as pesar. Escolhia-as com cuidado quando conversava sobre o seu trabalho e, mesmo quando era longo o silêncio entre frases ao explicar uma ideia, uma intenção, nem sempre as encontrava. Trocar a palavra dita por gestos era-lhe, por isso, natural e a combinação de ambos fazia das conferências em que partilhava as suas curiosidades (infinitas) e dava a conhecer o seu percurso profissional — 60 anos dedicados à dança, à pesquisa do movimento e ao conhecimento do corpo que se revelaram fundamentais para a dança pós-moderna e contemporânea — um privilégio raro para quem o ouvia.

