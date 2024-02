Sem-abrigo nos aeroportos: “Dizem que nos vão arranjar casa”, mas “é a mesma tanga de sempre”

O aeroporto do Porto é agora a casa de Vítor, de Juremildes, de José e de muitas outras pessoas em situação de sem-abrigo. O mesmo acontece no aeroporto de Lisboa.

Quem chega à zona de partidas do aeroporto do Porto não repara de imediato naqueles que de lá não partem em viagem. Só pelas 7h, quando o nascer do sol começa a alumiar o espaço, é que se vêem as pessoas que estão a dormir nas instalações aeroportuárias e que fizeram daquele espaço um abrigo.