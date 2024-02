Um juiz de instrução do Tribunal de Matosinhos recusou no início desta semana levar a julgamento um padre jesuíta que foi director-geral do Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso, que em Abril do ano passado foi acusado de seis crimes de perseguição de vários profissionais daquele centro educativo. Os queixosos, assistentes no processo, vão recorrer da decisão.

