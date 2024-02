Olé! “Touradas só na cama e com consentimento”, diz PAN num cartaz no Campo Pequeno

O cartaz está junto à praça de touros do Campo Pequeno. O PAN diz que o Estado canaliza 19 milhões de euros para as touradas, que deveriam ir para a cultura ou para a promoção do bem-estar animal.

Com as eleições legislativas de 10 de Março à porta, o PAN já começou a campanha eleitoral e afixou um cartaz junto à praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, a exigir o fim das touradas em Portugal.

“Touradas só na cama e com consentimento”, lê-se no cartaz, que tem uma imagem de uma cama.

O partido de Inês de Sousa Real partilhou a fotografia na sexta-feira, 23 de Fevereiro, no Facebook, acrescentando que “a actividade tauromáquica recebe todos os anos 19 milhões de euros do Estado”. Segundo o PAN, é um valor que deveria ser canalizado para "a verdadeira cultura" ou para a promoção do bem-estar animal.

O partido destaca ainda, num comunicado enviado à imprensa, que a tauromaquia recebe fundos do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum que poderiam ser investidos no combate às alterações climáticas, conservação do ambiente ou para garantir “transportes públicos gratuitos para mais de 600 mil pessoas em Portugal”.

Em 2023, realizaram-se 166 espectáculos tauromáquicos em Portugal, conforme noticiou o P3 no final do ano. Segundo a Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC), é o número mais baixo de sempre.

O artista português Bordalo II também se insurgiu contra as touradas em Agosto, quando publicou uma fotografia nas redes sociais que mostrava um touro a espetar a bandarilha no toureiro. A instalação esteve em frente à praça de touros de Vila Franca de Xira.