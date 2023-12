2023 foi o ano com menos touradas de sempre em Portugal

Em 2023, as praças de touros portuguesas receberam 166 espectáculos tauromáquicos, de acordo com os dados divulgados pela Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC) — é o número mais baixo de sempre.

A diferença face ao ano passado é de nove espectáculos. Em 2022, houve 175 corridas de touros. Este ano tinham sido aprovados 182 eventos tauromáquicos, mas as condições meteorológicas acabaram por contribuir para que fossem cancelados e o número se fixasse nos 166.

Durante os anos de pandemia, as touradas registaram uma queda ainda mais acentuada: apenas se realizaram 42 em 2020 e 112 em 2021. Mas essa foi uma situação excepcional e forçada pelas medidas impostas pela Direcção-Geral da Saúde. Assim sendo, 2023 é o ano com menos touradas de sempre.

O relatório anual de tauromaquia conta com números de 2014. Há nove anos, houve 221 eventos tauromáquicos e, desde então, esse número tem vindo sempre a diminuir.

Foto Fonte: Relatório Anual de Tauromaquia

Olhando à distribuição geográfica, Vila Franca de Xira foi onde se realizaram mais eventos tauromáquicos — 12 dos 166 espectáculos aconteceram neste concelho. Seguem-se Moura, Alcochete, Moita e Évora. É no Alentejo que a tradição tauromáquica continua mais presente, com 55% dos espectáculos tauromáquicos do total nacional a acontecer na região.

Os números agora divulgados pelo IGAC contrastam com a informação divulgada pela Prótoiro na sua página oficial. Por exemplo, a Prótoiro alega que “em 2019, [aconteceram] 207” touradas em Portugal; segundo a IGAC, foram apenas 174.

Segundo esta plataforma, “em Portugal realizam-se anualmente uma média de 200 a 250 espectáculos taurinos”. E, apesar do número decrescente de eventos tauromáquicos, escrevem que “70,5% dos portugueses acha que seria muito grave ou grave o desaparecimento das touradas”. Segundo a mesma fonte, este número foi apurado na sequência de uma sondagem nacional de 2019 feita pela Eurosondagem.

Com 166 espectáculos a acontecer em território nacional, decorreram 22 acções de fiscalização promovidas pelo IGAC. “Destas acções inspectivas resultaram oito autos de notícia por irregularidades no cumprimento do Regulamento do Espectáculo Tauromáquico, do regime de funcionamento de espectáculos de natureza artística e do regime jurídico do Livro de Reclamações”, lê-se no relatório.

Em resposta a estes dados, a plataforma cívica “Basta de Touradas”, espera que, no próximo ano, “a IGAC seja mais rigorosa na fiscalização das condições de segurança das praças de touros”, “garantindo o cumprimento das regras de bem-estar animal”.

Em declarações enviadas à imprensa, a associação aponta o dedo aos eventos ilegais e apela a mais fiscalização, tendo em vista “o impedimento de espectáculos tauromáquicos ilegais que continuam a ser muito frequentes em algumas praças de touros”.