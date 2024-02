Este estudante vai de avião para a universidade por causa do preço das rendas no Canadá

Tim Chen está a tirar a licenciatura em Vancouver, no Canadá, e chegou a viver na cidade durante três anos. Mas nos últimos meses, o preço das rendas subiu de tal forma que deixou de conseguir pagar um apartamento.

Para o estudante de Artes, a alternativa foi regressar à cidade de Calgary, voltar a viver em casa dos pais e ir para a universidade de avião.

Em declarações ao canal canadiano CTV News, o jovem disse que estar a 643 quilómetros (ou a uma hora de avião) da Universidade da Colúmbia Britânica (UBC, na sigla original) não é assim tão complicado, uma vez que só tem aulas duas vezes por semana.

Todas as terças e quintas-feiras de manhã entra num dos aviões da Air Canada, com destino a Vancouver.

“Como já foi referido, sou um super-viajante da UBC e vivo em Calgary. Tenho aulas dois dias [por semana], voo para Vancouver de manhã e regresso a Calgary à noite. Em Janeiro, fiz sete viagens de ida e volta”, escreveu no Reedit, no início de Fevereiro.

Tim paga 103 euros por cada viagem de ida e volta, ou seja, cerca de 823 euros pelas oito viagens que faz por mês. No entanto, consegue poupar metade do que gastaria se vivesse em Vancouver. De acordo com a CTV News, as rendas na cidade mais cara do Canadá rondam os 1439 euros.

“Descobri que é totalmente possível poupar na renda, uma vez que não pago renda em Calgary (vivo com os meus pais), ainda que às vezes pague algumas coisas. E é muito mais barato do que alugar um T1 por 1370 euros ou mais em Vancouver. Alguém está a fazer a mesma coisa ou algo semelhante?”, questionou na publicação.

Foi a pensar em casos como este que a Air Canada criou um passe que permite a estudantes deslocados do Canadá e países próximos, como os Estados Unidos, Brasil e Ásia, viajarem de avião entre a área de residência e a universidade canadiana onde estudam. Para quem vive na província de Alberta, onde fica a cidade de Calgary, o passe custa 733 euros, lê-se no site da companhia aérea.

Tim está no último ano de licenciatura e só tem seis horas de aulas por semana. Diz que aproveita a duração dos voos para estudar para os exames.

Depois de ter revelado a história nas redes sociais, o vice-presidente da residência da UBC disse estar ciente da crise da habitação que muitos estudantes enfrentam e anunciou que vai aumentar o número de camas, a preços mais baixos do que os do mercado de arrendamento.

"Reconhecemos que encontrar alojamento para arrendamento a preços acessíveis em Vancouver e Kelowna é um desafio para alguns dos nossos estudantes, tal como o é para outros que arrendam nas comunidades. Em Vancouver, é especialmente difícil", declarou Andrew Parr, citado pelo site Bored Panda.

Segundo a estação de televisão canadiana, Tim não é único estudante da UBC que não consegue pagar um quarto em Vancouver. Em 2022, a CTV News conversou com um aluno que vivia numa caravana perto do campus da faculdade.