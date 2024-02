Entre nove e 15 pessoas continuam desaparecidas após incêndio em prédio de Valência. Há pelo menos quatro mortos

Entre nove e 15 pessoas continuavam desaparecidas nesta sexta-feira de manhã, na sequência de um incêndio de enormes proporções que afectou um edifício residencial de 14 andares e 138 apartamentos em Valência, que começou a deflagrar durante a tarde de quinta-feira, informaram a presidente da câmara da cidade espanhola María José Catalá, e o chefe do governo autonómico, Carlos Mazón.

O número oficial de mortos da tragédia situa-se, por esta altura, nas quatro pessoas, mas as autoridades valencianas acreditam que, tendo em conta os desaparecidos, pode vir a aumentar nas próximas horas.

As dificuldades em fixar o número exacto de desaparecidos, que se baseia, em grande medida, nas dificuldades dos seus familiares em localizarem-nos, estão relacionadas com o facto de alguns residentes do edifício serem estrangeiros e de outros não serem residentes habituais.

(08:40 h) #IncendioCampanar: La alcaldesa de Valencia @mjosecatala y el presidente @generalitat, @carlos_mazon_ informan de la ÚLTIMA HORA:



??Se confirman 4 personas fallecidas no identificadas



??Entre 9 y 15 personas no localizadas según datos vecinales obtenidos por policía… — Emergències 112CV (@GVA112) February 23, 2024

Há ainda registo de 15 feridos – sete dos quais são bombeiros –, mas nenhum deles corre perigo de vida.

Citado pelo El País, Jorge Suarez, subdirector-geral das Emergências da Generalitat Valenciana, explicou que, às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, ainda que as chamas já tenham sido apagadas, as temperaturas no interior do edifício continuavam muito elevadas, dificultando um avanço mais célere das buscas dos bombeiros e das equipas de socorro.

“Está-se a sobrevoar [o edifício] com drones e gruas e a assegurar a [sua] estabilidade para se perceber em que momento se pode aceder”, explicou Catalá. “Valência vive um momento muito triste.”

Situado no bairro de Campanar, o edifício afectado pelo fogo foi construído em 2005 é composto por dois prédios residenciais, um com 14 andares e outro com dez. Distribuídas pelos 138 apartamentos (11 em cada piso) viviam cerca de 450 pessoas.

Numa altura em que ainda se estão a investigar as causas do incêndio, tudo aponta para que o mesmo tenha começado no quarto andar de um dos prédios.

Em pouco mais de meia hora, as chamas alastraram-se por todo o edifício, nomeadamente pelas placas de alumínio da fachada revestidas de poliuretano, um material que, de acordo com Esther Puchades, vice-presidente do Colégio de Engenheiros Técnicos Industriais de Valência, citada pelo El País, é altamente inflamável.

Os ventos fortes que se faziam sentir naquela cidade de Espanha também contribuíram para o alastramento rápido do fogo pelo edifício, gerando uma enorme coluna de fumo negro.

Pedro Sánchez, presidente do Governo espanhol, visita esta sexta-feira o local da tragédia. Numa mensagem publicada na quinta-feira no X (antigo Twitter), o chefe do executivo disse estar “consternado” com o “terrível incêndio” em Valência e, manifestando a sua “solidariedade a todas as pessoas afectadas”, ofereceu “toda a ajuda que for necessária” por parte do Governo.