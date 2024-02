Lidl recolhe bolachas que podem conter “pedaços de metal”

Clientes devem devolver as bolachas em qualquer loja Lidl. Têm reembolso assegurado mesmo sem a apresentação do talão de compra, garante o supermercado.

Duas variedades de bolachas de chocolate do fornecedor Banketbakkerij Merba B.V. foram retiradas das prateleiras das lojas Lidl, por poderem conter pedaços de metal, informou na quarta-feira a cadeia de supermercados alemã.

"Após controlo interno, verificou-se a possibilidade de algumas unidades dos produtos mencionados conterem pedaços de metal. Dado o risco de ferimentos ao consumir os produtos, os clientes não devem, de forma alguma, consumir os mesmos, e devem proceder à sua devolução", lê-se no comunicado do Lidl Portugal.

Em causa estão os artigos “Sondey Farmer Cookies, Triple Choc, 200g”, com data de validade de 12/12/2024 e lote número 2334710, em conjunto com as “McEnnedy Bolachas recheadas Nougatelli, 175g", com data de validade de 10/12/2024 e lote número 2334510, especifica a cadeia de supermercados.

O Lidl assegura ainda o reembolso das unidades que forem devolvidas em qualquer loja do país, sem requisitar ao cliente lesado a apresentação do talão de compra.

Entretanto, os produtos já foram retirados de venda nas lojas. "Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente do fornecedor Merba B.V., não estão afectados por esta recolha", refere ainda o supermercado.