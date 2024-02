Há uma história de Serralves (e outra de arquitectura) para visitar na nova Ala Álvaro Siza

Quatro meses passados sobre a inauguração da Ala Álvaro Siza, que desde 19 de Outubro esteve aberta a visitas de reconhecimento desta obra (vazia) do autor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves (MACS), a fundação portuense preenche agora o seu novo espaço com duas exposições de algum modo antológicas: Anagramas Improváveis reúne uma selecção muito alargada e variada de peças da Colecção de Serralves; C.A.S.A. é uma vista, também por extenso, à longa e prolífica carreira de Álvaro Siza, declinada em nove núcleos temáticos unidos pela ideia da casa como morada de múltiplas funções. As duas exposições abrem ao público este sábado, e podem visitar-se até ao final de Agosto.

